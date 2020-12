Flughafen Paderborn-Lippstadt: Pilot macht Bauchlandung mit historischem Flugzeug

Büren -

Eine Bauchlandung wie sie im Lehrbuch steht hat der Lippstädter Dirk Sadlowski (58) am Samstag nach einem technischen Defekt an seinem Flugzeug auf der Landebahn des Flughafens Paderborn-Lippstadt hingelegt. Beide Insassen blieben unverletzt und auch der Schaden an der historischen Maschine hält sich offenbar in Grenzen, wie der Miteigentümer dem WESTFALEN-BLATT sagte.