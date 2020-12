Dunkler Pkw beschädigt in Wewelsburg ein geparktes Auto und fährt weiter – Polizei sucht Zeugen

Wewelsburg -

Nach einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht, der sich am Mittwoch am Burgwall in Wewelsburg ereignet hat, sucht die Polizei Zeugen und ein dunkles Auto.