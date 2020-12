Polizeiliche Verkehrskontrolle auf Drogen und Alkohol am Kapellenberg in Büren

Büren -

Eine groß angelegte, achtstündige Verkehrskontrolle am Donnerstag am Kapellenberg in Büren habe erschreckende Ergebnisse gezeigt, teilt die Polizei mit: Von etwa 70 zwischen 10 und 18 Uhr kontrollierten Fahrzeugen wurde bei fast der Hälfte Verstöße festgestellt.