Unter anderem dieses Thema wird die Politiker in der letzten, prall gefüllten Sitzungswoche dieses Jahres beschäftigen. Am Dienstag, 15. Dezember, tagt der Ausschuss für Bauen, Umwelt und Stadtplanung, am Mittwoch, 16. Dezember, der Ausschuss für Familie, Bildung und Generationen und schließlich am Donnerstag, 17. Dezember, der Rat. Alle Sitzungen beginnen um 18.30 Uhr aus Gründen des Pandemie-Schutzes in der Stadthalle.

Marktkauf-Betreiber Hesse habe die Stiftung „Naturfreunde“ gegründet. Die Anerkennung durch die Stiftungsbehörde der Bezirksregierung liege seit November vor, erläutert die Stadtverwaltung zu dem Tagesordnungspunkt. Die Stiftung verfolge unter anderem das Ziel, in den kommenden Jahren bis zu 30.000 Bäume in den Stadtgebieten Büren und Marsberg zu pflanzen. Anlass dieses Engagements seien die Folgen verheerender Naturkatastrophen vergangener Jahre durch Stürme, Trockenheit und den Borkenkäfer.

Hesse strebt die Einbindung der Bürger beispielsweise durch Baumpatenschaften an. Auch die örtlichen Schulen sollen von diesem Ansatz profitieren, beispielsweise durch Unterrichtseinheiten in den heimischen Wäldern. Geplant ist auch, dieses ökologische Engagement über verschiedene Kanäle werblich zu nutzen.

Die Stadt Büren möchte Richard Hesse ein 25.500 Quadratmeter großes Flurstück etwa 700 Meter nordöstlich der Waldschule zur nachhaltigen Bewirtschaftung zur Verfügung stellen. Die Fläche ist zurzeit komplett kahlgeschlagen, sodass dort ein Waldumbau ohnehin stattfinden muss. „Durch das Angebot ergeben sich für beide Seiten Synergieeffekte“, heißt es in der Verwaltungsvorlage.

Die Fläche bleibe weiterhin im Eigentum der Stadt. Die Stadt übernehme auch die Auswahl und Pflanzung der Bäume. Die Kosten für die Jungbäume übernimmt Richard Hesse. Zu diesem Zweck soll eine Rahmenvereinbarung geschlossen werden, die vorläufig bis zum 31. Juli 2023 gehen soll.

Im Schulausschuss am Mittwoch geht es unter anderem um die Entwicklung der Schülerzahlen. Die werden nach der von einem externen Büro aufgestellten Schulentwicklungsplanung in den kommenden Jahren stark ansteigen. Gründe sind steigende Geburtenraten und die seit dem Jahr 2015 wachsende Anzahl von Zuwanderern. So werden etwa an der Gesamtschule nach aktueller Planung im Schuljahr 2027/2028 mehr als 1000 Jugendliche unterrichtet.

Ebenfalls beschäftigen wird sich der Ausschuss mit der Frage, wie sich die Schulbusse und die Schulanfangszeiten mit Blick auf den Corona-Schutz optimal organisieren lassen. In Büren werden aktuell bereits sechs Zusatzbusse eingesetzt, um Gedränge vor und nach dem Unterricht zu verhindern. Dafür werden bis zum Jahresende Kosten von 82.283 Euro anfallen, die komplett vom Land übernommen werden.

Außerdem gibt es gestaffelte Schulanfangszeiten zwischen den beiden Gymnasien und der Gesamtschule. Mit den Schulleitungen werden zurzeit weitere Veränderungen der Anfangszeiten diskutiert, um die Schülerverkehre noch weiter zu entzerren.