Am Freitagmorgen, um 1.30 Uhr, erreichte ein Notruf die Leitstelle der Polizei in Soest. Während ein Zeuge von Schüssen an der Korbacher Straße sprach, waren diese auch deutlich am Telefon hörbar. Der erste ankommende Streifenwagen traf auf einen jungen Mann und zwei junge Frauen. Der 19-jährige Bürener hatte eine Pistole im Hosenbund stecken. Die Beamten konnten den Mann zum Glück problemlos entwaffnen.

Bei den weiblichen Personen handelte es sich um eine 22-jährige Soesterin und ein 17-jähriges Mädchen aus Lippstadt. Angeblich hatte der Bürener nur in die Luft geschossen. Auf Nachfrage gab er an, dass er noch keinen Waffenschein besitze. Ein Alkoholvortest beim Schützen ergab einen Wert von 2,04 Promille.

Gegen ihn wurden Anzeigen wegen Führen und Schießen einer Schreckschusspistole geschrieben. Außerdem eine Ordnungswidrigkeiten Anzeigen wegen Verzehr von Alkohol in der Öffentlichkeit. Die Waffe wurde sichergestellt und der Mann erhielt einen Platzverweis. Das 17-jährige Mädchen aus Lippstadt wurde mit zur Wache genommen. Hier konnte sie später von ihrem Vater abgeholt werden.