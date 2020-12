Polizei nimmt mutmaßlichen Drogenhändler in Büren fest

Büren -

Die Polizei hat am Dienstag einen mutmaßlichen Drogendealer vorläufig festgenommen. Der 22-Jährige soll mitten in Büren aus einer Wohnung heraus, einen „florierenden Drogenhandel“ betrieben haben, teilte am Mittwoch ein Sprecher der Paderborner Kreispolizeibehörde mit.