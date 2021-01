Büren -

Ein ungewöhnlicher Unfall auf der Autobahn 44 in Höhe Büren-Ahden hat die Polizei beschäftigt. Wie die zuständige Dienststelle in Bielefeld erst am Dienstag mitgeteilt hat, ist in der Nacht von Sonntag auf Montag ein 22-Jähriger aus Goch mit einem BMW auf der A 44, Fahrtrichtung Kassel, verunglückt.