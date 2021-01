Folgende Sperrungen sind vorgesehen: am Dienstag Sperrung der Ausfahrt Büren, Fahrtrichtung Kassel, am Mittwoch Sperrung der Auffahrt Büren, Fahrtrichtung Kassel, am Donnerstag Sperrung der Ausfahrt Büren, Fahrtrichtung Dortmund, und am Freitag Sperrung der Auffahrt Büren, Fahrtrichtung Dortmund. Die Bohrarbeiten sind Voraussetzung für die Planung der anstehenden Sanierung der A 44 zwischen den Anschlussstellen Büren und Geseke.