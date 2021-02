Glatteiswarnung für OWL bis 12 Uhr – A 44 nach Unfall wieder frei

Mehrere Fahrzeuge sind nach Angaben der Polizei kurz vor 5 Uhr auf der Autobahn 44 ineinander gekracht. Die vier Unfälle ereigneten sich etwa in Höhe des Rastplatzes Wewelsburg in Fahrtrichtung Kassel. Die Autobahn wurde dort daraufhin gesperrt. Vor 9 Uhr wurde dann zunächst ein Fahrstreifen freigegeben. Mindestens eine Person soll verletzt worden sein.

Warnung vor Glatteis

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Glatteis in ganz Ostwestfalen-Lippe sowie in allen Nachbarkreisen: „Aufgrund von gefrierendem Regen oder Sprühregen muss verbreitet mit Glatteis gerechnet werden.“ Diese offizielle Warnung galt zunächst bis 9 Uhr, mittlerweile aber bis 12 Uhr. Für die Kreise Höxter und Lippe sowie Bielefeld und für Teile der Kreise Paderborn, Minden-Lübbecke und Herford gilt zudem weiterhin die Warnstufe 3 (Unwetterwarnung): „Hinweis auf mögliche Gefahren: Es treten starke Behinderungen im Straßen- und Schienenverkehr auf. Vermeiden Sie Autofahrten! Bleiben Sie im Haus!“

50 Unfälle im Kreis Paderborn: B64 gesperrt

„Am frühen Morgen hat einsetzender gefrierender Regen zu chaotischen Straßenverhältnissen mit Blitzeis im Kreis Paderborn geführt“, teilte Polizeisprecher Michael Biermann gegen 8.30 Uhr mit. Mehr als 50 Verkehrsunfälle zählte die Paderborner Polizei bis 8 Uhr. Hauptsächlich handle es sich um Blechschäden. Biermann: „Glücklicherweise gab es bislang nur eine leicht verletzte Person.“

Auf vielen Straßen im Kreisgebiet ist es immer noch glatt. Einige Straßen sind gesperrt. Diese beiden Strecken werden nach Angaben der Polizei noch längere Zeit nicht befahrbar sein: „Auf der B64 zwischen Altenbeken und Bad Driburg muss ein Sattelzug aus dem Graben geborgen werden. Die L754 (Haarener Wald) ist nach mehreren Unfällen dicht.“

Die B64 war an mehreren Stellen betroffen und teilweise gesperrt worden – so an der Abfahrt Warburger Straße in Richtung Bad Driburg. Dort sind den Angaben zufolge bei einem Unfall sieben Fahrzeuge beteiligt gewesen. In Paderborn ist die Sperrung der B64 Höhe Mönkeloh in Richtung Bad Driburg aufgehoben worden.

Auch die L755 zwischen Paderborn-Neuenbeken und Altenbeken ist wegen mehrerer Unfälle voll gesperrt worden, seit etwa 8 Uhr ist sie wieder frei, aber immer noch glatt, wie die Polizei betont.

Noch sind längst nicht alle Straßen gestreut und es herrscht Eisglätte. Die Polizei rät, „zurzeit am besten zu Hause zu bleiben und jede nicht unbedingt erforderliche Fahrt zu vermeiden, bis sich die Lage entspannt“.

Busverkehr in Bielefeld

In Bielefeld zählte die Polizei mehr als 100 Unfälle. „Menschen wurden nach dem jetzigen Stand glücklicherweise nicht verletzt“, sagte ein Polizeisprecher.

Mobiel, das Verkehrsunternehmen der Bielefelder Stadtwerke, meldete kurz nach 7 Uhr: „Wegen der Eisglätte können wir leider vorerst den Bus-Fahrplan nicht mehr einhalten. Die Lage ist in den vergangenen Minuten nicht übersichtlicher geworden. Auch die zahlreichen Verkehrsunfälle führen zu Verspätungen auf vielen Strecken.“ Ein Bus selbst sei aber noch nicht in einem Unfall verwickelt gewesen. Zuvor kam die Meldung: „Inzwischen mussten Busse auf 16 Linien die Fahrt unterbrechen. Betroffen sind in erster Linie Strecken, die über die Bergstraßen führen.“

Kreis Herford

Das zum Teil millimeterdicke Glatteis hat vom frühen Morgen bis zum Vormittag im Kreis Herford zu 35 Unfällen geführt. Polizei-Sprecherin Simone Lah-Schnier erwartet zwar eine Entspannung der Glatteislage im weiteren Verlauf des Tages, doch am Abend soll es noch einmal Temperaturen um die Minusgrade geben.

Westfalen

Die Polizei in Meschede meldete am frühen Montagmorgen bereits sieben Unfälle. Es sei „spiegelglatt“, so ein Sprecher. Bislang sei aber niemand verletzt worden. Besonders betroffen ist den Angaben zufolge das um Arnsberg und Sundern. In Hamm ist am Morgen ein Streuwagen von der glatten Straße abgekommen und in einen Graben gerutscht. Es sei niemand verletzt worden, so ein Polizeisprecher.