Mehrere Fahrzeuge sind nach Angaben der Polizei kurz vor 5 Uhr auf der Autobahn ineinander gekracht. Die Unfälle haben sich etwa in Höhe des Rastplatzes Wewelsburg in Fahrtrichtung Kassel ereignet. Die Autobahn ist dort daraufhin gesperrt worden. Gegen 6.30 Uhr dauerte die Sperrung noch an. Mindestens eine Person soll verletzt worden sein. Die Polizei warnt auch weiterhin vor Straßenglätte in diesem Bereich.

Warnung vor Glatteis

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Glatteis in ganz Ostwestfalen-Lippe sowie für alle Nachbarkreise: „Aufgrund von gefrierendem Regen oder Sprühregen muss verbreitet mit Glatteis gerechnet werden.“ Diese offizielle Warnung gilt bis 9 Uhr.

Für die Kreise Höxter und Lippe sowie Bielefeld und für Teile der Kreise Paderborn und Herford gilt zudem die Warnstufe 3 (Unwetterwarnung): „Hinweis auf mögliche Gefahren: Es treten starke Behinderungen im Straßen- und Schienenverkehr auf. Vermeiden Sie Autofahrten! Bleiben Sie im Haus!“