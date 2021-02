Zunächst wurden die Helfer um 8.52 Uhr zum historischen Eulenturm an der Ostmauer gerufen, um dort das Versorgungsunternehmen bei einem Wasserrohrbruch zu unterstützen. In Teilen der Kernstadt wurde für die Dauer des Einsatzes das Wasser abgestellt.

Nur eine halbe Stunde später ging es für die Feuerwehrleute nach Wewelsburg zu einem Kaminbrand am Schürenberg. Zum Glück ließ sich der Brand auf den Kamin beschränken und griff nicht auf das Gebäude über. Mit Schornsteinfeger-Werkzeug, erläuterte stellvertretender Wehrleiter Michael Stork, müssen in einem solchen Fall die Glutnester aus dem Kamin entfernt und draußen abgelöscht werden. Zum Abschluss eines ereignisreichen Vormittags musste dann noch eine Ölspur in der Kernstadt beseitigt werden.