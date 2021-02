Bürgermeister kündigt verschärfte Kontrollen an

Büren -

Bürens Bürgermeister Burkhard Schwuchow hat die Einwohner am Freitag dringend daran erinnert, die Corona-Schutzmaßnahmen zu beachten. Im Rathaus beobachte man mit Sorge die Entwicklung der Corona-Infektionszahlen im Stadtgebiet. Aktuell seien insgesamt 36 Menschen in Büren mit dem Corona-Virus infiziert. Die Neuinfektionen kämen in allen Altersklassen vor. Außerdem habe sich nach Auswertung der Testergebnisse gezeigt, dass ein Teil der Infizierten an einer der ansteckenderen Corona-Mutation erkrankt ist.