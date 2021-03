Ein Buch zum Jubiläum

In imposanter Weise wird in dem 350 Seiten umfassenden Werk die 100-jährige Geschichte des Sportvereins Brenken in Berichten, Fotos und Interviews dokumentiert. Zeitzeugen erzählen ihre Erlebnisse, Fotos erinnern an die vielen glorreiche Zeiten und in mehr als 350 Berichten und Artikeln wird die Vereinsgeschichte nochmals zum Leben erweckt.

Da der Verein die Auflage des Jubiläumsbuches der Nachfrage anpassen wird, ist es wichtig, die Buchbestellung möglichst schnell zu tätigen. „Wir möchten das Jubiläumsbuch gerne Anfang April veröffentlichen“, sagt Vereinsvorsitzender Stefan Hötger.

Die Finanzierung des Jubiläumsbuches hat der Verein ohne Zuschüsse und ohne Werbeeinahmen auf die Beine gestellt. Möglich war dieses nur durch ein großes persönliches Engagement von einer Reihe von Idealisten. „Ihnen allen gilt unser ganz persönlicher Dank“, sagte Hötger.

Der Startschuss für die Jubiläums-Chronik fiel 2017, als Thorsten Düchting, zuständig für das Marketing im Sportverein, mit den Planungen für das 100-jährige Vereinsjubiläum im Jahr 2021 begann. Zusammen mit Klaus Martens und Friedhelm Bracke wurden Archive durchforstet, Bilder und Artikel gesichtet und jede Menge an Informationen gesammelt. Mit Unterstützung der damaligen Ortsvorsteherin Jutta Schmidt wurden weitere Quellen aufgetan und, dank ihrer Erfahrung durch die Arbeiten an der Brenkener Dorfchronik, ein erstes Konzept entwickelt.

„Anfangs hatten wir die Idee einen Bildband zu erstellen, welcher die 100- jährige Geschichte des Vereins in Bildern darstellt. Schnell wurde uns aber klar, dass wir für dieses Vorhaben professionelle Hilfe benötigen“, blickt Düchting zurück.

Dabei ging es um die Themen Bildbearbeitung, Layout und Satz, für die der Verein Unterstützung benötigte. Hier gelang es mit Claudia Gehrs von der Firma Design und Layout Heidrich aus Lippstadt, jemand zu gewinnen, der das Projekt professionell begleitet wird.

Nachdem immer mehr Material zusammenkam, als verwendet werden konnte, wurde aus dem Bildband nach und nach eine Chronik.

„Dieses Buch“, so Stefan Hötger, wird schon beim Durchblättern an die vielen Epochen erinnern, die dem SV BW Brenken den Stellenwert gegeben haben, den er heute hat.“

Fünf Themenbereiche

Das Jubiläumsbuch ist in fünf Themenbereichen gegliedert. Beginnend mit der Geschichte des Vereins geht es über zum Themenbereich Fußball, Breitensport und Ferienfreizeit und endet mit dem Bereich Sonstiges.

Die Basis des Buches lieferte die erste Vereinschronik aus dem Jahre 1971, die Dorfchronik und zahlreiche Fotos aus Privatbesitz. Die nachfolgenden Kapitel bis 2021 sind dann in Blöcken von zehn Jahren zusammengestellt.

Ganz viel Ergiebiges ergaben die Zeitzeugen-Interviews. Sportfreunde wie Rudi Biermann, Ewald Gausmann, Johannes und Andreas Hölscher, Heinz Mörchel, Jürgen Schulte, Wolfgang Siedhoff, Günter Baum, Fabian Danne, Stefan Hötger, Johannes Bartels und Hubert Kleinschittger erzählen ihre oftmals spannenden und unterhaltsamen Erlebnisse. Toll auch die Idee, insgesamt 120 Spielerpässen, der erste stammt aus der Zeit um 1930, einen eigenen Bereich zu widmen.

Das Jubiläumsbuch im Format quadratischem Format kostet 39,00 Euro. Es kann vorbestellt werden unter: Vorstand@SV-Brenken.de, Markteting@sv-Brenken.de, per Whatsapp 0151 555 28 620 oder Tel. 0175 435 95 85.