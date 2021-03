„Kopf hoch“ in schwerer Zeit

Eine Herausforderung, die der in Wewelsburg wohnende Pfarrer im Ruhestand gerne angenommen hat. „Wenn in herausfordernden Zeiten das Herz schwer wird oder die Decke auf den Kopf fällt, verändern die Erzählungen dieses Buches unseren Blickwinkel. Texter voller Zuversicht und Hoffnung führen in Weite und Vertrauen“, so wirbt der Verlag für Auffenbergs Buch.

Der Titel ist dem Autor im Gespräch mit Eltern begegnet, deren 18-jährige Tochter tödlich verunglückt war. „Auf sie wirkte der Satz wie ein Lebensimpuls, wenn die Trauer sie wie Blei in den Abgrund zu ziehen drohte“, erinnert sich Ullrich Auffenberg an das Gespräch.

Das Buch gliedert sich in drei Abschnitte. Im Bereich „Leben aus den Wurzeln“ kommen Erfahrungen zur Sprache, die den Lesern das Vertrauen vermitteln wollen, dass ihr Leben gewollt ist und darum auch in schweren Zeiten Sinn behält.

Der Abschnitt „Leben in Verbundenheit“ schildert die starke Sehnsucht von Menschen nach Kontakten, guten Worten oder einem zugewandten Lächeln, die gerade in dieser Corona-Zeit, in der viele Kontakte wegbrechen, so überdeutlich geworden sei.

Der letzte Abschnitt des 152 Seiten umfassenden Buches heißt „Leben zu den Sternen“ und berichtet in unterschiedlichen Facetten davon, dass die Hoffnung auf Zukunft dem Menschen existenziell eingepflanzt sei und etwa im christlichen Erlösungs- und Auferstehungsglauben eine Entsprechung finden kann. Das Werk eigne sich darum auch als Mutmachgeschenk zu Ostern, empfiehlt Auffenberg. Das Buch mit der ISBN 978-3-89710-8844 ist zum Preis von 12,90 Euro im Buchhandel erhältlich und kann auch über www.bonifatius-verlag.de im Internet bestellt werden.

Der Autor Monsignore Ullrich Auffenberg, geboren 1949 in Dörenhagen, ist seit 2020 Pfarrer im Ruhestand und als Subsidiar im Raum Büren tätig. Davor war er unter anderem Referent beim Diözesan-Caritasverband Paderborn für religiös-pastorale Bildung von Mitarbeitern in sozialen Einrichtungen sowie viele Jahre lang Pfarrdechant in Rheda-Wiedenbrück, Leiter der Jugendbildungsstätte Hardehausen und der Bildungsstätte St. Bonifatius in Winterberg-Elkeringhausen.