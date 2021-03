„Viele unserer Mitarbeiter, zum Beispiel die Museumspädagogen und Aufsichtskräfte, sind zurzeit im Gesundheitsamt eingesetzt und unterstützen das Infotelefon. Sie sind eingearbeitet und können kurzfristig natürlich nicht abgezogen werden“, erläutert Museumsleiterin Kirsten John-Stucke und bittet gleichzeitig um Verständnis.

Für einen Besuch in der Wewelsburg gelten in der derzeitigen Corona-Pandemie besondere Sicherheits- und Hygieneauflagen. So müssen Besucher OP-Masken oder eine FFP2-Maske tragen und den Mindestabstand zu anderen Gästen einhalten. Für Kinder gilt die Maskenpflicht vom sechsten Lebensjahr an. Nach derzeitigem Stand könne auch die Wewelsburg vom 23. März an ohne Termin besucht werden, heißt es in einer Mitteilung des Kreises Paderborn.