„Die Stadt Büren gratuliert Christina Wolf zu diesem Schritt in die Selbstständigkeit und heißt sie als neue Ärztin willkommen“, so Bürgermeister Burkhard Schwuchow beim Antrittsbesuch im Rathaus. Diese Neugründung zeige eine weiterhin positive Richtung in der Stadtentwicklung.

Die Stadtverwaltung hatte aktiv nach gründungsinteressierten Medizinern in Steinhausen gesucht. Jetzt sei die Freude groß, dass die Initiative von Herrn Dr. Witthaut und der Stadt Büren über die Kassenärztliche Vereinigung erfolgreich war. Der Standort in der Schulstraße in Steinhausen trifft auf ein eingespieltes Umfeld.

Christina Wolf wurde in Paderborn geboren. Sie begann ihre ärztliche Tätigkeit in der Kardiologie der Universitätsklinik Essen. Die Aussicht auf eine breitere internistische Ausbildung führte sie in die Kardiologie und die Klinik für Innere Medizin des St. Vincenz Krankenhauses Paderborn. Dort war sie rund zwölf Jahre in der Akutversorgung tätig. In den vergangenen zwei Jahren lernte sie als angestellte Fachärztin in Lichtenau die Arbeit einer Landärztin schätzen und lieben. Nun erfüllt sich Christina Wolf den Wunsch einer eigenen Praxis für Innere Medizin und hausärztliche Versorgung. Dort deckt sie das komplette Spektrum der hausärztlichen Versorgung ab.

„Ich freue mich sehr, dass ich durch mein Praxisteam so gute Unterstützung erhalte“, so Christina Wolf, „alle drei Mitarbeiterinnen sind erfahrene Angestellte aus Steinhausen. Zusammen begrüßen wir jede Patientin und jeden Patienten aufs Herzlichste.“

Die Öffnungszeiten der neuen Praxis sind: Montag bis Freitags von 8 bis 12 Uhr, Montag und Dienstag von 14.30 bis 16.30 Uhr und am Donnerstag von 16 bis 18 Uhr.