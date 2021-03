Wewelsburg bleibt bis auf Weiteres geschlossen

Viele der Kreismuseums-Mitarbeiter sind derzeit im Gesundheitsamt eingesetzt und unterstützen das Infotelefon. Aufgrund des hohen Anrufaufkommens werden sie dort weiter benötigt. „Wir bitten um Verständnis, versichern aber gleichzeitig, dass wir weiter hinter den Kulissen aktiv sind“, betont Museumsleiterin Kirsten John-Stucke.

Die Sonderausstellung „2. April 2021 – Botschaften zum Gedenken aus nah und fern“ wird bis zum 6. Juni verlängert und ab dem 30. März zumindest in digitaler Form auf der Homepage des Kreismuseums gezeigt. Am 2. April 1945 wurde das Konzentrationslager Niederhagen in Wewelsburg von amerikanischen Truppen befreit. Jedes Jahr an diesem Tag wird seit 1995 auf dem ehemaligen Appellplatz des Lagers der Opfer gedacht, die dem Terror und der Willkür der SS ausgeliefert waren. Das Kreismuseum hat Botschaften zum Gedenken und Erinnern an die Opfer des KZ Niederhagen anlässlich des 76. Jahrestages der Befreiung am 2. April 2021 zusammengetragen. „Wir werden diese Beiträge auf unseren Internetseiten veröffentlichen, um zu zeigen, wie vielfältig das Erinnern im Jahr 2021 sein kann“, erläutert John-Stucke. Noch steht nicht fest, ob die Ausstellung wie ursprünglich geplant am 30. März in der Wewelsburg stattfinden kann.

Die Fotoausstellung „Verlassene Orte – Vergessene Orte (?) in Büren“ des Fotografen Jürgen Kemper in Kooperation mit dem Heimatverein Büren wird zeitlich nach hinten geschoben und nun vom 25. August bis zum 24. Oktober gezeigt. Weitere Themen finden virtuelle Besucher schon jetzt auf der Homepage unter www.wewelsburg.de oder auf Instagram @kreismuseum_wewelsburg.