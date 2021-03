Ein Schuppen, der in voller Ausdehnung brannte, konnte durch den eingesetzten Löschzug Büren schnell gelöscht werden, teilte die Polizei mit. Ein Tag nach dem Feuer, am Freitag, wurde der Brandort durch die Brandexperten der Paderborner Polizei in Augenschein genommen. Ursache für den Vorfall ist nach derzeitigem Ermittlungsstand ein technischer Defekt. Der Sachschaden liegt laut Polizeiangaben bei etwa 8000 Euro.