Da auf Erlass der Bundesregierung der geplante Impfstart in der vergangenen Woche mit Astrazeneca eingestellt worden war, haben die Geschäftsbereiche nun grünes Licht dafür bekommen, dass ab diesem Mittwoch in Paderborn, Büren, Salzkotten und Lichtenau mit Moderna geimpft werden kann.

In den zehn Betrieben der Caritas-Werkstätten arbeiten mehr als 1500 Menschen mit Behinderung und 350 Mitarbeiter. In Absprache mit den Kreisen dürfen die Caritas-Werkstätten vor Ort impfen. Die Betriebe in Paderborn und in Büren sind organisatorisch so aufgestellt, dass sie alle Bedingungen erfüllen und vor Ort mobile Impfteams agieren.

„Wir waren mit unserer Organisation am vergangenen Montag schon so weit, dass wir hätten impfen können. Dann kam der Stopp von Astrazeneca, und wir mussten umdisponieren. Umso mehr freuen wir uns nun, dass wir unseren Beschäftigten und Mitarbeitenden dieses Impfangebot mit Moderna machen können“, betont Geschäftsführerin Karla Bredenbals.

Auch die Mitarbeiter und Bewohner der Caritas Wohnen gGmbH, die in Paderborn, Lichtenau, Büren und Salzkotten leben, erhalten in dieser Woche ihre Impfung. Der erste Impftag findet am Mittwoch im Haus St. Kunigunde statt. Die Impfungen werden von Hausärzten durchgeführt, die überwiegend auch im Alltag die Bewohner medizinisch versorgen. Mitarbeiter des Familienunterstützenden Dienstes können sich im Impfzentrum in Salzkotten impfen lassen.

Der Verein Caritas Wohn- und Werkstätten im Erzbistum Paderborn (CWW) bietet in 40 Einrichtungen der Alten- und Behindertenhilfe rund 4000 Menschen Begleitung und Betreuung und beschäftigt mehr als 2600 Mitarbeiter. Er gliedert sich in drei gemeinnützige GmbHs (Wohnen, Werkstätten, Altenhilfe).