Neue Anlaufstellen für Corona-Tests

Auch in Lichtenau und Bad Wünnenberg werden nun Corona-Schnelltests angeboten, die jeder Bürger einmal wöchentlich kostenlos nutzen darf. Ansprechpartner sind in Lichtenau die niedergelassenen Ärzte Dr. med. Stefan Albrecht (Lichtenau), Praxis Silke Bagger Fachärztin für Allgemeinmedizin (Lichtenau), Praxis Dr. med. Jan Peter Rinn (Lichtenau) und Praxis Dr. med. Norbert Uphoff (Atteln).

Darüber hinaus, so teilt die Stadtverwaltung mit, werde kurzfristig ein mobiler Testbus probeweise im Stadtgebiet eingesetzt, um den Bedarf an Schnelltests über eine mobile Lösung zu prüfen. Der Testbus wird am Donnerstag, 25. März, die Standorte Lichtenau (von 13.45 bis 16 Uhr an der Schützenhalle) und Atteln (von 16.30 bis 18 Uhr Parkplatz beim Naturbad) anfahren. Für die Testungen ist eine Terminvereinbarung unter https://testzentrum-paderborn.de/testbus-kw12 erforderlich. Weitere Informationen sowie die Kontaktinformationen der Ärzte finden sich online unter www.lichtenau.de.

In Bad Wünnenberg ist ebenfalls ein Testbus unterwegs. Interessierte können Termine online buchen oder, wenn nicht viel los ist, auch direkt vor Ort. Das Ergebnis gibt es nach etwa 20 Minuten per E-Mail, sodass man nicht am Bus warten muss. Der Bus wird einmal wöchentlich in Bad Wünnenberg am Parkplatz beim Tennisplatz in der Schützenstraße halten. Die Zeiten finden sich online unter www.testbus-paderborn.de. Für weitere Informationen steht die Stadtverwaltung unter Tel. 02953/70962 zur Verfügung. Weitere Testmöglichkeiten in Bad Wünnenberg gibt es außerdem in der Hausarztpraxis Dr. Franz in Fürstenberg, Tel. 02953/325, und im Medizinischen Versorgungszentrum Bad Wünnenberg/Südkreis in der Kernstadt, Tel. 02953/970909.

Das Team des Corona-Testzentrums Büren hat darauf aufmerksam gemacht, dass bei Fragen nicht die Apotheke zur Residenz die richtige Adresse ist. Erste Anlaufstelle solle die Internetseite www.bueren.dlrg.de sein. Wer dann noch Fragen hat, sollte die Telefonnummer 0163/9104927 nutzen. Geöffnet ist das Testzentrum immer mittwochs in der Zeit von 13 bis 20 Uhr und samstags von 9 bis 16 Uhr. Es ist nicht notwendig, einen Termin zu vereinbaren.