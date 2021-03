Alle Fraktionen stimmen Bürener Haushalt zu

Büren -

Von Hanne Hagelgans

Mit den Stimmen aller Fraktionen hat der Bürener Haupt- und Finanzausschuss jetzt den Haushalt für das laufende Jahr verabschiedet. Während sonst der Rat diesen Beschluss fällt, trat diesmal der Hauptausschuss an seine Stelle. Denn in Zeiten der Corona-Pandemie möchte man den Kreis der Sitzungsteilnehmer so klein wie möglich halten. Alle Fraktionschefs gingen in ihren Haushaltsreden auf die Pandemie ein, die sich auch auf den Etat auswirke.