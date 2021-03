Die Oldtimerfreunde unterstützen den Pastoralverbund bei einer besonderen Osteraktion. Unter dem Titel „Goldene Worte“ sind die Menschen im Pastoralen Raum Büren aufgerufen, ihren Mitmenschen auf Postkarten ganz persönliche Ostergrüße zu schicken. Diese Postkarten werden als Beilage in den Pfarrnachrichten verteilt und liegen auch in den Kirchen aus. „Eine Postkarte in den Pfarrnachrichten hat es noch nicht gegeben. Aber das ist kein Grund, sie nicht beizulegen. Sie will mit Aussehen und Inhalt aufmerksam machen“, erklärt Pfarrer Peter Gede, Leiter des Pastoralverbundes, dazu.

Auf der Postkarte ist ein goldgefasstes Kreuz zu sehen. Goldene Worte ergänzen das Bild. Worte die aufbauen und an das Wesentliche im Leben erinnern sollen. „Worte sind kostbarer als Gold, sie können heilen, trösten, verbinden, versöhnen und aufbauen. Wir möchten den Menschen mit dieser Aktion die Gelegenheit geben, ihren Mitmenschen in der Corona-Zeit zu Osten ganz persönliche Worte zukommen zu lassen“, so Gede.

„Nachdem im vergangenem Jahr keine Gottesdienste in der Osterwoche in den Kirchen erlaubt waren, freuen wir uns sehr, dass wir in diesem Jahr zu den gültigen Bedingungen das Osterfest feiern können“, sagte Pfarrer Gede.

Zu einer zeitlichen Veränderung kommt es bei der Feier der Osternacht in Ahden. Diese beginnt nicht wie angekündigt um 21 Uhr sondern bereits um 20 Uhr.

Karl Glahe, Sprecher der Bürener Oldtimerfreunde, hatte vor einem Jahr die Idee zum Auto-Gottesdienst. „Wir hatten keine Ahnung, wie die Resonanz sein würde. Dass aber 300 Stellplätze am Flughafen nicht reichen würde, hätten wir niemals gedacht“, erinnert sich Glahe noch gerne an die vier erfolgreichen Gottesdienste am Airport.

Für Sonntag, 16. Mai, laden die Oldtimerfreunde zu einem Oldtimerfrühling in die Bürener Almeauen ein. In der Zeit von 10 bis 16 Uhr werden sie ihre Schätze zeigen, Autoservice-Firmen werden vor Ort sein, der GTÜ stellt einen Fahrsimulator zur Verfügung, es werden Führungen in der Mittelmühle angeboten, Bürens Bogenschützen laden zum Bogenschießen ein und es wird viel zum Thema Umwelt- und Naturschutz zu erleben und erfahren sein.