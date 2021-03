Den Barkhäuser Schützen war die Sache so wichtig, dass sie es nicht einfach bei der Finanzspritze von 1200 Euro beließen, sondern selbst tatkräftig beim Pflanzen mit anpackten. Über diesen Einsatz von Geld und Zeit freut sich auch Bürgermeister Burkhard Schwuchow. „Die Stadtverwaltung unterstützt solche Aktionen zur Wiederaufforstung sehr gerne“, so Schwuchow, „jeder Baum auf Bürener Stadtgebiet zählt.“ Mit Spaten und Bohrer ausgestattet zog die Delegation des Schützenvereins zusammen mit Stadtförster Michael Wessel in den Bürener Wald, um auf einer ehemaligen Fichtenfläche eine mit Eichen bepflanzte Abteilung zu gestalten. Diese Baumsorte zeigt sich deutlich resistenter gegenüber Hitze und Borkenkäfer als die Fichten. Inmitten des Bürener Stadtwaldes trägt der Abschnitt nun den Namen „Barkhausen“. Mit ein wenig Wehmut erinnern sich die Schützen aus Barkhausen an den Weihnachtsmarkt, den sie zuletzt 2019 veranstalten konnten. Der Barkhäuser Weihnachtsmarkt ist in der Region bekannt und beliebt und zieht regelmäßig viele Besucher an. Die Mitwirkung vieler ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer macht es möglich, dass an einem Wochenende gute Gewinne eingespielt werden.