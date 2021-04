Rezept kommt bald aufs Handy

Büren -

Von Hanne Hagelgans

Wer krank ist, geht zum Arzt und erhält von ihm ein Rezept, mit dem er in der Apotheke das Medikament abholen kann. So läuft es normalerweise ab. Doch vom Sommer an könnte sich das ändern. Dann nämlich soll das E-Rezept, also das elektronische Rezept, Einzug in den Alltag von Ärzten, Patienten und Apothekern halten.