Damit mit verbessere sich die medizinische Versorgung für die Bevölkerung in Büren erneut, teilt die Stadt Büren mit. „Für niedergelassene Ärztinnen und Ärzte bietet Büren ein sehr gutes Umfeld“, freut sich Bürgermeister Burkhard Schwuchow über den weiteren Hausarzt in der Kernstadt. Nach sechs Jahren als Oberarzt im Brüderkrankenhaus nimmt sich der Diplom-Mediziner Igor Pikrun nun als niedergelassener Arzt den Bedürfnissen seiner Patienten an. Der Spezialist für Chirurgie und Viszeralchirurgie hat sich auch als Facharzt für Allgemeinmedizin qualifiziert. „Die Arbeit als Hausarzt bringt ganz neue, intellektuelle Herausforderungen mit sich“, erläutert Pikrun seine Motivation zur Selbstständigkeit. „Der persönliche Umgang mit den Patienten ermöglicht eine vollständige Erfassung des Gesundheitszustandes. Damit kann die Behandlung gezielt auf die Erfordernisse abgestimmt werden“, so Pikrun. Dieser ganzheitliche Ansatz sei ihm eine Herzenssache.

Zwei Jahre lang praktizierte Pikrun als Praxisassistent bei Claudia Rüter. Nach der Facharztprüfung zum Allgemeinmediziner im vergangenen Dezember steigt er nun als Partner in die Gemeinschaftspraxis ein. „Igor Pikrun hat eine ruhige und sachliche Art und ein ehrliches Interesse am Leben der Menschen“, so die Hausärztin.

Nach Deutschland kam Pikrun 1999. Mit seiner Familie wohnt er seit mehr als zehn Jahren in Büren. „Ich schätze den Sachverstand und das breitgefächerte Wissen von Claudia Rüter sehr“, erläutert Pikrun, „ihr ausgeprägtes Einfühlungsvermögen für die Patienten ist für viele ein Vorbild.“