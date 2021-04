Büren (WB/eb). -

Osterbotschaften in einer außergewöhnlichen Form bietet der Pastoralverbund Büren von diesem Montag, 12. April, an in der Bürener Jesuitenkirche an. Jeden Montag in den Osterwochen, bis einschließlich 17. Mai, werden von 19.30 Uhr an Osterbotschaften in Wort und Musik zu hören sein.