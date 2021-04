Karmeleon startet in die Musikszene

Feiern zu Pandemiezeiten? Für einen kurzen Moment scheint es möglich. Eine tanzende Menge erscheint vor dem geistigen Auge, doch beim Betreten des Hangars ist niemand zu sehen. Stattdessen, einsam und verlassen, ein Schlagzeug, ein verwaistes Mikrofon und ein Keyboard in der Mitte des Raumes. Um die Instrumente herum blinken leise, fast schüchtern, ein paar Leuchtröhren in Blau, Weiß und Rot – so, als tanzten sie zu einer Musik, die nur sie hören können.

Auf einmal durchbricht lautes Lachen die Stille und vier Jungs kommen aus der Herrentoilette, fertig geschminkt und gestylt, bereit, ihr erstes Musikvideo aufzunehmen.

Simon Westermeier aus Siddinghausen nimmt hinter dem Schlagzeug Platz und wirft seine Sticks lässig von einer Hand in die andere. Er grinst erwartungsvoll, dann erklingt in voller Lautstärke die Musik, die man von draußen nur erahnen konnte:

„Silver Lining“ heißt der erste Song der Band Karmeleon, bestehend aus vier Studenten der Detmolder Musikhochschule: Lars Meyer, Gründer und Leadsänger, Martin Dreßler am Keyboard, Jan Konrads am Bass und Simon Westermeier am Schlagzeug. Die klassische Besetzung einer Pop-Band, möchte man meinen, doch hinter Karmeleon steckt viel mehr als das, betont Simon: „Das Besondere an uns ist, dass wir alles selbst machen: Songs schreiben, Videos drehen und die Band vermarkten – das stemmen wir alles weitestgehend zu viert.“

Silver Lining geht ins Netz ...

Hinter diesen Worten steckt eine ganze Menge Arbeit. Viel Energie und fast jede freie Minute flossen in den vergangenen Wochen in das Bandprojekt, damit am großen Tag der Veröffentlichung auch wirklich alles perfekt ist. Keine halben Sachen, Karmeleon macht Musik für große Hallen. „Das wäre natürlich schon ein Traum, irgendwann auch einmal größere Auftritte, zum Beispiel auf Festivals zu haben. Aber dazu müsste man erst einmal überhaupt wieder auftreten dürfen“, lacht Simon.

Es stimmt: Von jubelnden Fans und Scheinwerferlicht ist Karmeleon noch eine Pandemie weit entfernt. Deswegen wählte die Band einen anderen Weg, um ihre Musik mit der Welt zu teilen. Statt der Planung von Konzerten stand die Gründung einer GbR auf der Tagesordnung, die Gestaltung einer Website und diverser Social-Media-Kanäle kamen dazu und dann schließlich das Großprojekt: einen ersten Song produzieren und ein dazugehöriges Musikvideo drehen. Die Jungs überließen nichts dem Zufall: Sie recherchierten akribisch, wie andere Bands des Mainstreams den Weg nach oben geschafft haben, wie erfolgreiche Instagram-Kanäle funktionieren und wie man sich als Person, als Band, am besten in Szene setzt.

„Das ist gar nicht so einfach“, sagt Simon Westermeier, der sich darum kümmert, Karmeleon auf Social Media zu präsentieren. „Jeder Post muss mit den anderen zusammenhängen, alles muss vor allem visuell ansprechend sein, damit die Leute immer wieder zu unserem Profil zurückkehren.“ Ob das gelingt, steht noch in den Sternen. „Es ist natürlich unrealistisch zu glauben, dass man sofort mit seinem ersten Song einen Hit platziert“, bemerkt Simon, „aber die Hoffnung, dass unser Video viele Menschen erreichen wird, ist irgendwie trotzdem da.“