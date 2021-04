Steine von Eisenbahnbrücke in Büren geworfen

Büren -

Jugendliche haben am Donnerstagabend offenbar Schottersteine von der Eisenbahnbrücke an der Eickhofer Straße in Büren geworfen. Ein Auto wurde beschädigt. Mit Hilfe von Zeugen erwischte die Polizei eine tatverdächtige 15-Jährige.