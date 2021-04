Kinder, Ehrenamt und der bisherige Wohnort sind dabei einige wichtige Kriterien. Der Haupt- und Finanzausschuss, der in Corona-Zeiten mit Ratsbefugnis tagt, beschäftigt sich in seiner Sitzung am Donnerstag, 29. April, mit dem Thema. Interessenliste für zu vermarktende Grundstücke Noch in diesem Jahr will die Stadt Büren neue Baugebiete verkaufen. Dabei handelt es sich um die Wohngebiete „Bühl III“ in der Kernstadt, „Auf dem Zickeberge Ost“ in Ahden sowie „Vorm Hagen II“ in Wewelsburg.