Dort müssten die Geräte in rund 6500 privaten Haushalten und Gewerbebetriebe erfasst und angepasst werden, erläutert Westfalen Weser. Alle Kunden würden in diesen Tagen, und damit zwei Jahre vor dem eigentlichen Umstellungstermin, angeschrieben und über die Pläne informiert. Die Geräteumstellung sei für sie kostenfrei.

Die deutsche Erdgasversorgung werde aus unterschiedlichen Quellen sichergestellt, erläutert das Unternehmen den Hintergrund der Umstellung. Beim Erdgas werde zwischen dem sogenannten L- und H-Gas (L- für low-caloric, niedrigerer Brennwert und H- für high-caloric, höherer Brennwert) unterschieden. Große Versorgungsgebiete in Deutschland, darunter auch das Erdgasnetzgebiet von Westfalen Weser, würden bislang mit L-Gas versorgt. Es werde in den Niederlanden und in Deutschland gefördert, H-Gas hingegen in allen anderen Förderregionen der Welt, wie zum Beispiel Russland und Norwegen. Im Gegensatz zum H-Gas, dessen Reserven für die nächsten 200 bis 250 Jahre als gesichert gelten, werde die Versorgung mit L-Gas in Deutschland bis zum Jahr 2030 eingestellt. Daher müssten alle bisher mit L-Gas versorgten Gebiete bis 2030 auf H-Gas umgestellt werden. Betroffen seien unter anderem große Teile der Bundesländer Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen.

Wegen der Umstellung müssen auch alle Gasgeräte in Haushalten, Betrieben und der Industrie angepasst werden, denn die meisten Geräte, die bisher mit L-Gas betrieben wurden, dürfen und können nicht ohne weiteres mit H-Gas betrieben werden. Damit die Geräte keinen Schaden nehmen und ein sicherer Betrieb weiterhin gewährleistet ist, müssen sie für eine zuverlässige Funktion einzeln durch einen Fachbetrieb angepasst werden. Zuständig dafür ist nach dem Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) der jeweilige Netzbetreiber. In vielen Gebieten in OWL ist das Westfalen Weser – unabhängig vom Gaslieferanten, bei dem Endkunden ihr Gas beziehen.

Weitere Informationen bekommen Kunden unter einer eigens eingerichtete Hotline, Tel. 0800/5533221, per E-Mail an wwn-umstellung@regiocom.com oder online: www.ww-netz.com/erdgasumstellung oder www.erdgas-umstellung.de.