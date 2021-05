Blumenwiese als Lernort im Freien

Die Anpflanzung der Wildblumenwiese wurde in Kooperation mit der Richard Hesse-Stiftung ermöglicht. Unternehmer Richard Hesse ist Inhaber des Marktkauf-Supermarktes in Büren und Vorsitzender der im November des vergangenen Jahres gegründeten Familienstiftung. Er hat nicht nur die Blumensaat gestiftet, sondern die Stiftung übernimmt auch die Materialkosten für die Einzäunung der Wiese.

Die Blumensaatmischung, bestehend aus 40 unterschiedlichen Sorten wie Melisse, Goldmohn, Kornblumen und Büschelschön, soll Pflanzen ergeben, die besonders geeignet sind als Nahrungsquelle für Bienen und Hummeln.

Gleichzeitig, so betonte Schulleiter Thorsten Harnischmacher, soll die Wildblumen-Wiese auch in den Schulunterricht mit einbezogen werden. Die gewonnen Erkenntnisse aus Anbau, Aussaat, Pflanzen, des Verhaltens der Tiere und der Pflege der Anlage sollen in den Biologie-Unterricht, der so nicht nur theoretisch ablaufen wird, mit aufgenommen werden.

Auch das Thema Bienen und deren Zucht ist enthalten

Darin enthalten ist dann auch das Thema Bienen und deren Zucht. Imker Andreas Gievers aus Meerhof wird einen Bienenstock an der Wildblumenwiese aufstellen und den Schülerinnen und Schüler auch Informationen über die Bienenzucht vermitteln.

„Mit der Schaffung der Wildblumenwiese haben wir den ersten Schritt für unser Projekt Grünes Klassenzimmer geschafft“, freut sich Schulleiter Thorsten Harnischmacher. Wenn die Corona-Pandemie abgeklungen ist, sollen auf der Grünfläche der Schule weiter Projekte folgen. Richard Hesse, dessen Stiftung sich in den Bereichen Umweltschutz und Jugendhilfe engagiert, begrüßte die Idee des Grünen Klassenzimmers und lobte die damit verbundene große Nachhaltigkeit.

Richard Hesse macht sich mit seiner Stiftung für heimische Wälder stark

Seine Stiftung möchte sich für den Bestand der heimischen Wälder stark machen und hat sich daher zum Ziel gesetzt, in Büren und Marsberg jeweils Flächen von drei Hektar mit 30.000 Bäumen verschiedener Kulturen wieder aufzuforsten . Die Stiftung vermittelt Baumpatenschaften, lädt zu Bewegungsprogrammen ein, bei denen für eine bestimmte Kilometerleistung jeweils ein Baum gepflanzt wird, und holt Kunden und Lieferanten der Marktkauf-Märkte mit ins Boot. Ein wichtiger Baustein der Stiftungsarbeit, die von den Forstämtern unterstützt wird, ist auch die Einbeziehung von Schulen.