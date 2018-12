Sie wissen nicht zuletzt durch ihre Besuchsdienste recht genau, in welchen Haushalten das Geld so knapp ist, dass unter dem Weihnachtsbaum eben nicht Geschenke im Überfluss liegen können.

Um sicherzustellen, dass gerade dort niemand leer ausgeht, werden alljährlich in der Adventszeit Geschenkepakete gepackt. Sie sind üppig bestückt, in erster Linie mit haltbaren Lebensmitteln. Und damit die Empfänger auch noch Gelegenheit zum Erfüllen eigener Wünsche haben, liegen in den Kartons zudem kleinere Geldbeträge, so dass Freude schenken gar nicht mehr so schwierig ist.

Dankbar für die Unterstützung

Das Team der federführenden Caritas-Konferenz weiß natürlich, dass ihre Weihnachtsgeschenke­aktion kaum machbar wäre, »wenn wir keine Unterstützung bei unseren Haussammlungen für diesen Zweck bekommen würden«, sagt stellvertretend für alle, die sich engagieren, die Vorsitzende der Caritas-Konferenz St. Johannes, Margret Melcher. »Ob Sachspende oder Geldspende – wir sind allen, die mithelfen, sehr dankbar«, ergänzt Anneliese Hipp­auf.

In Delbrück wird gesammelt, in Delbrück wird für den guten Zweck eingekauft, in Delbrück werden die Päckchen verteilt. Die Geschenkeaktion geht zurück auf das Jahr 1993: Zwanzig Jahre lang, bis 2013, war es die Sommerfestgemeinschaft Delbrück, die die Erlöse ihres jährlichen Festes für Daheimgebliebene auf den »Moor’schen Wiesen« an der Jakobstraße nutzte, um Päckchen für Bedürftige zu bestücken, um sie dann mit der gezielten Hilfe der Caritas-Konferenz dort abzugeben, wo Unterstützung wirklich vonnöten ist.