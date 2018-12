Die sechsjährige Franziska (links) und die neunjährige Nele genießen das Rodelvergnügen mitten im Dorf beim Weihnachtszauber. Die Ostenländer Organisatoren können damit mit einem Alleinstellungsmerkmal in der Region auftrumpfen. Foto: Axel Langer

Delbrück-Ostenland (WB/al). Adventliches Hüttendorf und dazu noch eine Rodelbahn: Beim zweiten »Winterzauber in Ostenland«, der Nachfolgeveranstaltung des früheren Weihnachtsmarktes, passte am Wochenende eins zum anderen.

Ob auf traditionellen Holzschlitten, Kunststoffschalen, Lenkschlitten oder einfach nur mit Porutscher – zahllose Kinder nutzten liebend gern die Rodelbahn mitten im Dorf. »Das ist einfach ein tolles Bild«, beobachte Wolfgang Butzner die Szenerie. Der Ostenländer gehört zu den Initiatoren der 30 Meter langen Rodelbahn.

Kurzfristig entschieden

Kurzfristig entschieden die Organisatoren des Ostenländer Winterzaubers, zum zweiten Mal die Rodelbahn aufzubauen. »Die Temperaturen knapp unter Null sind ideal, so dass wir das Abenteuer angehen konnten«, so Wolfgang Butzner.

Viele fleißigen Helfer hatten nicht nur das Hüttendorf auf dem Dorfplatz aufgebaut. Auch die Rodelbahn nahm schnell konkrete Form an. Auf einer Länge von 30 Metern und einer Breite von drei Metern wurden zwei Lkw-Ladungen Schnee verteilt. Die 30 Kubikmeter Schnee stammen aus der Eisbahn in Herford. Am Entstehen der Rodelbahn waren die Firmen Heiga Transporte und das Ostenländer Bauunternehmen Protte beteiligt.

Am Samstagabend bildeten sich denn auch lange Schlangen an der Rodelbahn. »Bei den Kindern ist das der Hit«, freute sich auch Johannes Wiesing, Vorsitzender des Heimatvereins.

Nach seinem Rundgang ließ sich auch der Nikolaus die Gelegenheit einer Rodelpartie nicht nehmen, lieh sich kurzerhand einen Schlitten aus und rodelte den Hang vom Sport- und Kulturzentrum zum Kirchplatz hinunter.

In seiner Eröffnungsansprache dankte Johannes Wiesing allen Beteiligten: »Die vielen Menschen, die heute Abend hergekommen sind, zeigen, dass es sich lohnt, etwas für die Gemeinschaft auf die Beine zu stellen.« Johannes Wiesing unterstrich, dass schon der Aufbau den Zusammenhalt der Vereine und der Ostenländer gefördert habe. Anschließend übernahm Udo Hansjürgens, Vorsitzender des Ostenländer Sportvereins, die Moderation auf der Bühne. Für stimmungsvolle Musikeinlagen sorgten der Musikverein Cäcilia Ostenland sowie Mitglieder des Chores »Just a tune« des Vereins MusikFreunde Delbrück.

Deftige Leckereien

Mehrere Ostenländer Vereine waren mit zumeist deftigen Leckereien vor Ort. Eine bunte Auswahl Kunsthandwerk rundete den zweiten Winterzauber gekonnt ab, der so etwa zehn Stände präsentieren konnte. Fester Bestandteil des Winterzaubers ist aber auch der Einsatz für die Pater-Meier-Stiftung. Am Stand wurden Stricksachen zu Gunsten der Pater-Meier-Stiftung angeboten. »Da die Wolle komplett gespendet wurde, fließt jeder Cent an die Stiftung«, berichtete Maria Wiesing im Namen des strickenden Helferinnenteams.