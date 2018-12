Von Beginn an gehören adventliche Konzerte des Kirchenchores Lippling unter der Leitung von Willi Wrede (links) zum Lipplinger Weihnachtsmarkt dazu. In der Herz-Jesu-Kirche bestritten die Sängerinnen und Sänger den musikalischen Auftakt. Foto: Axel Langer

»Sonst hatten wir schon mit Sturm zu tun, aber jetzt haben wir zum ersten Mal Schnee. Das sieht richtig toll aus«, sagte Günter Wallenstein vom organisierenden Dorfverein. Rund zehn Hütten verwandelten den Platz neben der Kirche zu einem gemütlichen Treffpunkt für das ganze Dorf. Zusehends füllte sich am dritten Adventssonntag der festlich geschmückte und beleuchtete Platz. Immer mehr Besucher bummelten zwischen schönen Dekoideen, handgemachten Schutzengeln oder duftenden Crepes.

Nicole Schültken (links) und Kristina Lange haben monatelang genäht, um für den Verkauf von Schals, Shirts und Schürzen beim Weihnachtsmarkt gerüstet zu sein. Foto: Axel Langer

Zum ersten Mal war auch Annika Bielawny unter den Ausstellern zu finden. Vielen Menschen ist die gebürtige Hamburgerin aus der RTL-Serie »Zu Hause im Glück« bekannt. »Als die Dreharbeiten bei uns zu Hause stattfanden, konnte ich mich nur an Krücken bewegen. Jetzt ist die Beweglichkeit und auch das Sprachvermögen wieder hergestellt, und ich kann mich sogar für einen Weihnachtsmarktstand begeistern«, sagte die einst an einem Tumor schwer erkrankte Frau. An ihrem Stand bot sie kleine Schutzengel an, die sich die Besucher des Lipplinger Weihnachtsmarkt ganz individuell zusammenstellen konnten.

Selbstgenähtes gab es am Stand von Nicole Schültken und Kristina Lange. Vom wärmenden Schal über schöne Shirts bis hin zu Schürzen hatten sich die beiden auf den Markt vorbereitet. Viel Deko hatten Rudi Lohrmeier und Mechtild Daniels mit nach Lippling gebracht. Kreative Geschenk- oder Gutscheinverpackungen präsentierte Nicole Fornefeld. Musikalisch umrahmten der Kirchenchor Lippling, die Liedertafel Westerwiehe sowie eine Reihe von Solisten den Weihnachtsmarkt mit einem Konzert in der Herz-Jesu-Kirche.

Begleitet vom Musikzug der Feuerwehr, traf am späten Nachmittag auch der Nikolaus in Lippling ein und hat für jedes Kind ein Präsent dabei. In der Dämmerung und im Dunkeln kam die bunte Beleuchtung der Kirche besonders gut zur Geltung. Der Erlös des Weihnachtsmarktes kommt der Dorfgemeinschaft zu Gute.