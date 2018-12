Delbrück (WB/spi). Am Samstag, 22. Dezember, wird’s was geben in Delbrück, nämlich bei der Ziehung zum Weihnachtsgewinnspiel auf dem Parkplatz der Volksbank Delbrück-Hövelhof. Hauptgewinn ist ein Einkaufsgutschein im Wert von 1000 Euro. Zudem locken viele weitere attraktive Gewinnchancen.

Bereits seit den frühen 80er Jahren veranstaltet die Delbrücker Marketinggemeinschaft (Demag) alljährlich das Weihnachtsgewinnspiel. Noch bis zum 22. Dezember gibt es beim Einkauf in rund 60 beteiligten Geschäften Glückstaler, die gesammelt in eine große Lostrommel kommen und tolle Gewinne versprechen. Beginn ist am Samstag um 17 Uhr. Dann sorgt Teresa Henkemeier mit Band für weihnachtliche Klänge. Alte und neue Popsongs sowie Weihnachtslieder in Akustikversionen werden von Simon Stollmeier, Marcel Stein, Erik Schiermeyer und Teresa Henkemeier dargeboten.

Adventliche Leckereien, eine Glücksradaktion für Kinder und ein weihnachtliches Programm auf der Bühne sorgen für eine zusätzliche vorweihnachtliche Atmosphäre. Auch in diesem Jahr schenken die Geschäftsleuten kostenfrei Glühwein aus. »Damit möchten wir uns bei allen unseren Kunden für die Treue und das geschenkte Vertrauen bedanken«, so Hiltrud Pöhler-Rolf, Sprecherin des Arbeitskreises.

Wer Weihnachtsgeschenke der Demag bereits vor dem Heiligabend bekommt, entscheidet wieder die Glücksfee bei der Ziehung der Gewinner von 18.30 Uhr an. Moderieren wird die Verlosung in bewährt-lockerer Weise Ralf Brüggenthies vom Karnevalverein Eintracht. Gewinner, die am Verlosungstag nicht vor Ort sind, werden schriftlich informiert. Die Gewinne werden dann zugeschickt. Alle Preise können in den am Weihnachtsgewinnspiel teilnehmenden Geschäften eingelöst werden. Weitere Gewinnchancen am Samstag: Neben den Einkaufs- und Verzehrgutscheinen werden auch noch Weihnachtsputen und in diesem Jahr 100 Gutscheine für die neue Demag-Bonuskarte, die im März 2019 eingeführt wird, verlost. Außerdem gibt es wieder eine Weihnachtswette.