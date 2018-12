Delbrück (WB). Mehr als 100 Gäste haben in der AWO-Außenstelle Delbrück, Am Pastorsbusch, den Advent gefeiert. Darunter waren auch viele Flüchtlingsfamilien.

Unterstützt von ehrenamtlichen Helfern, der Mädchengruppe des Kinder- und Jugenddorfes und dem Jugendtreff Delbrück hatten die AWO-Mitarbeiter für alle Besucher der Beratungsstelle ein weihnachtliches Programm vorbereitet. »Mit der Einladung wollten wir unseren Kunden die deutschen Weihnachtsbräuche näherbringen«, erklärt Angelika Gra­bosch von der AWO-Außenstelle.

Die Angebote an den einzelnen Stationen nahmen an diesem Nachmittag besonders die Kinder der aus Syrien, Irak, Afghanistan, Eritrea, Indien, der Mongolei, Guinea, Iran und Aserbaidschan stammenden Familien wahr. So wurden im Großen Saal Weihnachtsdekorationen gebastelt und Bilder gemalt. Neben der Versorgungsstation mit Getränken und Waffeln gab es bei Lorena Fischer Weihnachtsgeschichten und Weihnachtslieder zu hören.

Die Mitarbeiterin des Jugendtreffs Delbrück hatte auch ihre Gitarre mitgebracht und lud die Kinder zum Singen ein. Die Weihnachtsgeschichte hätten sie recht gut verstanden, lobte sie. Höhepunkt des Nachmittags war dann der Auftritt von AWO-Kreisvorstand Christian Nolden, der als ehrfurchtgebietender Nikolaus süße Tüten an die aufgeregten kleinen Gäste verteilte. Nach den Kindern standen auch die Erwachsenen Schlange – für ein Erinnerungsfoto mit dem Nikolaus.