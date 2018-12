Delbrück (WB/al). Mit einer Besonderheit endete die Verlosung des 38. Weihnachtsgewinnspiels der Delbrücker Marketinggemeinschaft (Demag) in diesem Jahr: Der glückliche Vater der jungen Gewinnerin war persönlich auf dem Parkplatz der Volksbank Delbrück-Hövelhof anwesend und konnte für seine erst sechs Monate alte Tochter den Einkaufsgutschein in Höhe von 1000 Euro in Empfang nehmen.

»Ich kann das noch gar nicht glauben. Das ist einfach toll«, freute sich Rudolf Voß über den Volltreffer. Gemeinsam mit Ehefrau Katharina hatte er die Glückstaler auf den Namen des erst sechs Monate alten Töchterchens Gesa ausgefüllt. Das Glück war der jungen Delbrückerin hold.

Glücksfee Pauline Pöhler

Glücksfee Pauline Pöhler zog einen der Glückstaler von Gesa aus der mit 143.000 Taler prall gefüllten Lostrommel. »In den vergangenen Jahren haben wir die Glückstaler oft auf den Namen von Patenkindern ausgefüllt. In diesem Jahr haben wir das für unsere Tochter gemacht«, berichtet Katharina und Rudolf Voß. Vielleicht wollen sie den Gewinn in ein in ein neues Kinderzimmer für Gesa investieren.

60 Mitgliedsgeschäfte sind dabei

Zur Verlosungsaktion begrüßte der stellvertretende Vorsitzende der Demag, Johannes Dunschen, viele Besucher. »Die große Zahl an Glückstalern in der Trommel ist ein deutliches Zeichen dafür, dass Delbrück als Einkaufsstadt wahrgenommen wird. Unsere Stadt bietet ein tolles Spektrum an Veranstaltungen«, so Dunschen. Der Gegenwert der in 60 Mitgliedsgeschäften der Demag ausgegebenen Glückstaler entspricht einem Umsatz von 3,6 Millionen Euro.

Ostenländer Grundschüler gewinnen

Eröffnet wurde die Verlosungsaktion mit der Delbrücker Weihnachtswette, bei der es diesmal für die Ostenländer Grundschüler hieß, möglichst in Klassenstärke aufzulaufen, um die Klassenkasse aufzubessern. Auf die drei Klassen mit der besten Quote wartete Geld für die Klassenkasse. Fast vollzählig war die Klasse 1a gekommen und erhielt damit 100 Euro. Die Klasse 4a wurde mit 75 Euro belohnt und die 3b erhielt 50 Euro. Musikalisch begleiteten Teresa Henkemeier, Simon Stollmeier und Erik Schiermeyer die Verlosung der Glückstaler.

203 Gewinner aus der Lostrommel

Anschließend startete Moderator Ralf Brüggenthies einen wahren Verlosungsmarathon. Pauline Pöhler zog insgesamt 203 Gewinner aus der Lostrommel. 100 Gewinner erhielten Gutscheine für die neue Demag-Bonuskarte. Bevor die Glücksfee den Hauptgewinn aus der Trommel fischte, wurden weitere Einkaufsgutscheine und zehn Puten verlost.

Sieger bekommen Post

Der dritte Preis, ein Einkaufsgutschein in Höhe von 250 Euro, ging nach Sudhagen. Uwe Michaelis heißt der glückliche Gewinner. Der zweite Preis ging nach Westenholz. Alina Hansel kann sich über einen Einkaufsgutschein in Höhe von 500 Euro freuen. Alle Gewinner werden ab dem heutigen Montag auf der Homepage der Demag aufgeführt und werden schriftlich benachrichtigt.