Von Jürgen Spies

Ermöglicht wurde dies dank einer gemeinschaftlichen Anstrengung vieler Spender und durch die Zusage des Sozialfonds Hövelstein, die nicht gerade kleine Finanzierungslücke zu schließen. Als jetzt Vorstandsmitglieder des Sozialfonds mit dem neuen und binnen kurzer Zeit umgebauten Transporter (Fiat Ducato) am Wohnhaus der Familie von Nadine Volkwein und ihrem Ehemann Klaus Wöstemeier in Lippling vorfuhren und die Schlüssel übergaben, konnte Nadine Volkwein überwältigt vor Freude nur noch »Danke! Vielen, vielen Dank!« sagen.

Alltag wird erleichtert

Der Transporter wird den oft beschwerlichen Alltag der Familie ganz erheblich erleichtern. Warum dies so sein wird, erläutert Nadine Volkwein in einem Gespräch mit dem WESTFÄLISCHEN VOLKSBLATT. Um aber alles verständlich zu machen, dreht sie die Zeit zunächst um neun Jahre zurück. Lukas wurde im September 2009 geboren, ganz ohne Komplikationen. Doch schon nach wenigen Monaten und nach etlichen Arztbesuchen stellte sich heraus, dass sich Lukas niemals zu einem gesunden Kind entwickeln wird. »Selbst im spezialisierten Universitätsklinikum Essen konnte bis heute keine absolut punktgenaue Diagnose gestellt werden. Zusammengefasst wird von einer ›globalen Entwicklungsstörung‹ gesprochen«, berichtet Nadine Volkwein.

Im Opel Omega ist zu wenig Platz

Lukas kann mit seinen neun Jahren weder sprechen, noch gehen, nicht mal krabbeln; er muss gefüttert und gewickelt werden wie ein Baby. Wenn morgens um 7 Uhr ein speziell ausgerüstetes Taxi vorfährt, das ihn tagsüber in eine Betreuungseinrichtung bringt, muss Nadine Volkwein den Jungen vorher aus dem ersten Stock des Hauses die Treppe hinuntertragen. »Lukas freut sich darauf jeden Morgen und ist dabei so aufgeregt und temperamentvoll, dass es für mich immer schwieriger wird, ihn zu tragen«, gibt die Mutter einen kleinen Einblick in große Alltagsprobleme. Und wenn es zeitlich bis zum Eintreffen des Taxis einfach zu knapp wird, fährt Nadine Volkwein ihren Sohn auch selbst zur Betreuung – in einem alten Opel Omega, in dem sowieso viel zu wenig Platz ist, um mit der ganzen Familie unterwegs zu sein, weil ja der Rollstuhl für Lukas mitgenommen werden muss. Welche weiteren Beschwerlichkeiten der Alltag noch mitbringt, lässt sich nur erahnen.

Fahrzeug mit Rollstuhlrampe

Ansonsten ist Lukas eigentlich immer quickfidel. Er schaut seinen Geschwistern Leon und Loreen gern beim Spielen zu, er brabbelt vor sich hin und ist gern draußen an der frischen Luft. Er mag alles, was Krach macht. Seit einiger Zeit findet er es außerdem schön, wenn er sich mit mir im Hallenbad im Wasser aufhalten kann. Es könnte also alles noch schlimmer sein, wenn Lukas bettlägerig wäre«, meint die Mutter. Die Kosten für die Anschaffung eines großen Fahrzeuges mit Rollstuhlrampe übernehmen Krankenkassen nicht; Umbauten in der Wohnung allerdings schon. »Auch da gibt es aber noch einiges zu tun«, denkt Nadine Volkwein daran, dass an das Wohnhaus ein Außenaufzug bis ins erste Geschoss angebracht werden muss – der nächste große Traum.

Sozialfonds Hövelhof angeschrieben

Im Oktober hatte die Familie den Sozialfonds Hövelhof angeschrieben und gebeten, sie beim Kauf eines Transporters finanziell zu unterstützen. Vorsitzender Hermann-Josef Hüser: »Wir haben uns vor Ort in Lippling von der Notwendigkeit überzeugt. Danach wurde kurzfristig gehandelt und unter der Schirrmherrschaft von Hövelstein ein entsprechendes Fahrzeug samt Einrichtung bestellt – mit der festen Zusage, dass Hövelstein die Finanzierungslücke, egal in welcher Größenordnung, unbürokratisch übernimmt.«

»Wir sind allen so dankbar!«

Mitgeholfen, die benötigten mehrere zehntausend Euro zusammenzubringen, haben neben Hövelstein viele, darunter die Firmen Heinrich Borgmeier, Autohaus Hecker, Bildhauerei Hoburg, Trabeo Fahrzeugbau, außerdem Grauthoff Care, die Caritas Lipp­ling, Lichtblicke, die Aktion Hilfe für Kinder, die Bonnik-Hansen-Stiftung, der Verein Sterntaler, die Aktion Kinderträume, der Verein Bild hilft/Ein Herz für Kinder, die Fritz-Bender-Stiftung, Martin Schwabe. Im Raum Delbrück hatte Nadine Volkwein zuvor schon Spendendosen aufgestellt; viele Vereine und Einzelpersonen spendeten ebenfalls. »Wir sind allen so dankbar!«, sagt Lukas’ Mutter.