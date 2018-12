Das unwirtliche Stückchen Land ist in diesem Jahr Schauplatz des Fünfakters »Inselhüpfen« von Stefan Filipiak, den die Theatergruppe Delbrück aufführt. Dabei geht es um eine nicht ganz ungefährliche Art des Inselhüpfens, und dennoch kommt bei der Komödie über die Lust am Leben keiner zu Tode.

Schon seit September laufen die Proben. Die Texte werden vom bestens eingespielten Ensemble gelernt und Ideen für das Bühnenbild nehmen nach und nach konkrete Form an. Unter der Regie von Heinz Kroos kehren die Darsteller ihre schwarze Seite hervor und sind schon jetzt mit viel Begeisterung bei den Proben im Hagedorn dabei. »Wir bringen immer unterschiedliche Stücke auf die Bühne, dieses Mal garantiert viel schwarzer Humor beste Unterhaltung«, verspricht Regisseur Heinz Kross.

Tiefschwarzer Humor

Auf Angus Island leben Gwen und Alex in einem reichlich heruntergekommenen Cottage. Mit Entwürfen schottischer Babykleidung lässt sich das Anwesen leider nicht unterhalten. Auf der Suche nach einer Geschäftsidee sind beide gerade fündig geworden: Sie vermieten Fremdenzimmer an Inselhüpfer. Doch die merkwürdigen Gäste drohen für ein schnelles Ende des Tourismusmodells zu sorgen. Sechs merkwürdige Gestalten treffen sich auf Angus Island, jeder mit seiner so ganz eigenen Macke. Mit Urlaub und Entdeckungsfreude beim Inselhüpfen hat die bunt zusammengewürfelt Zweckgemeinschaft nichts im Sinn.

Egal ob Alf, Betsy, Arthur, Rachel, Liv oder Henry, sie alle sind auf die trostlose Insel gekommen, um möglichst schnell und schmerzlos von den Klippen zu springen und aus ihrem mindestens ebenso trostlosen Leben zu scheiden. Doch ihr Plan scheitert, denn keiner traut sich, als erster zu springen. Verbunden mit absurden Auseinandersetzungen über die eigene Situation und die Konstellation der unfreiwilligen Schicksalsgemeinschaft erwacht bei den »glorreichen Sechs« nach und nach der Appetit aufs Leben neu. »Not amused« darüber sind die beiden Cottagebesitzerinnen Gwen und Alex, die ihr gerade erst gegründetes Geschäftsmodell Inselhüpfen baden gehen sehen.

Viel rauer Charme, tiefschwarzer Humor und die Unterstützung einer örtlichen Schafherde sorgen dafür, dass die Spannung immer weiter steigt, wozu auch der Fluch des Normannenherschers Angus beiträgt. Am Sonntag, 13. Januar, feiert das Stück Premiere. Anschließend sind vier weitere Vorstellungen geplant.

Aufführungstermine

Fünf Mal lädt die Theatergruppe im Heimatverein Delbrück im Januar zum großen »Inselhüpfen« ein. Der Premierenvorhang im Hagedornforum öffnet sich am Sonntag, 13. Januar, um 16 Uhr. Weitere Aufführungen sind am Samstag, 19. Januar um 20 Uhr, am Sonntag, 20. Januar, um 16 Uhr, am Samstag, 26. Januar, um 20 Uhr und letztmalig am Sonntag, 27. Januar, um 16 Uhr. Vor den Sonntagsaufführungen öffnet das Theatercafé mit Kaffee und Kuchen um 15 Uhr. Zu den Samstagsvorführungen werden Sekt und Brezeln serviert. Eintrittskarten können zum Preis von sieben Euro für Erwachsene und drei Euro für Kinder bis zwölf Jahre in der Kreuz-Apotheke am Kirchplatz, Lange Straße 3 sowie bei Blumenzauber von Jutta Engelmeier, Oststraße 16, erworben werden. Telefonische Vorbestellungen nimmt Heinz Kroos unter der Telefonnummer 05250 / 5969 entgegen.