Von Axel Langer

Delbrück (WB). 1973 wurde das Gemeindezentrum der evangelischen Kirchengemeinde im Driftweg eröffnet. In die Räumlichkeiten wurde eine zu diesem Zeitpunkt schon recht betagte Orgel eingebaut, die bereits in der ersten evangelischen Kirche in Delbrück am Laumes Kamp ihren Dienst versehen hatte. Allerdings machten der kurz nach dem Krieg gebauten Orgel ungeeignete Metalllegierungen der Pfeifen und nicht ausreichend abgelagertes Holz zu schaffen. Es wurde dringend Ersatz benötigt. Jetzt ist er endlich da.

Vor 30 Jahren wurden erste Schritte zu einer neuen Orgel unternommen. Im Rahmen einer Gemeindeversammlung informierte der Kirchenvorstand im September 1988 über die Pläne. Doch mit dem Plan, eine neue Kirche zu bauen, erlebte die Kirchengemeinde ein Stück deutsch-deutsche Geschichte. Nach vielen Gesprächen mit Orgelsachverständigen und intensiven Beratungen, verschiedenen Angeboten entschloss sich der Kirchenvorstand, mit der Firma Eule in Bautzen – seinerzeit noch in der DDR gelegen – zusammenzuarbeiten. »Für Eule sprach der gute handwerkliche Ruf der Firma und die klangliche Qualität der Orgel«, heißt es in der Gemeindechronik. Damit geriet die Delbrücker Kirchengemeinde nichts ahnend mitten in die Mühlen der deutsch-deutschen Wiedervereinigung und deren Folgen für die Wirtschaft, von der auch die Firma Eule betroffen war.

Ein Stück deutsch-deutsche Wiedervereinigungsgeschichte

1972 wurde die Firma Eule – nach 100 Jahren Existenz – zwangsverstaatlicht und war fortan ein »volkseigener Betrieb«. Auch im Jahr 1988 ahnte in Delbrück niemand, dass binnen 24 Monaten sich die Situation grundlegend ändern sollte und den Orgelkauf erschweren sollte. Die Planungen für eine neue Orgel wurden vorangetrieben. Die Kirchengemeinde hoffte, dass sich die Bestellung und Lieferung der Orgel vereinfachen würde, doch weit gefehlt. Auch als im Frühjahr 1990 die Orgel bestellt wurde, schrieb die Orgel ein Stück deutsch-deutsche Wiedervereinigungsgeschichte. Der erste Kaufvertrag wurde mit der staatseigenen Außenhandelsorganisation DEMUSA der ehemaligen DDR geschlossen, nicht direkt mit Eule in Bautzen. Niemand konnte einschätzen, wie sich die friedliche Revolution auf die Abwicklung des Orgelkaufs niederschlagen würde.

Bis zum Baubeginn der Orgel im Herbst des Jahres 1990 ergaben sich weitere Veränderungen und neue Verhandlungen waren notwendig: Die inzwischen reprivatisierte Firma Eule teilte mit, dass sie aufgrund der Währungsunion und der Umstellung auf die D-Mark West den zugesicherten Preis nicht einhalten konnte. Die Kosten für die neue Orgel stiegen auf 145.000 D-Mark. Geduld war gefragt. Doch alle Probleme konnten aus dem Weg geräumt werden und so konnte die Orgel am 22. März 1992 festlich eingeweiht werden. Die Orgel in der evangelischen Kirche zählt 602 klingende Pfeifen. Die größte Orgelpfeife misst 2,45 Meter, die kleinste zwölf Millimeter.

Besonders Larissa Bokk, Organistin der Kirchengemeinde, freut sich

Mit der Sanierung der evangelischen Segenskirche verbunden war auch die Generalüberholung der Orgel. Nach der Demontage und Einlagerung wurde die Orgel grundlegend gereinigt, die Orgelpfeifen, vor allem die sichtbaren, großen Prospektpfeifen überholt und von der Firma Hey-Orgelbau an einem neuen Ort innerhalb des Kirchenschiffs wieder aufgestellt. Bereits seit dem Sommer kann die Orgel wieder genutzt werden. Über die Generalüberholung freut sich besonders die neue Organistin der Kirchengemeinde, Larissa Bokk, die die Orgel in den zurückliegenden Tagen erstmals zum Weihnachtsfest intonieren konnte. »Ein besonderer Moment für mich. Ich freue mich sehr, die Kirchengemeinde in den Gottesdiensten begleiten zu dürfen«, sagt die ausgebildete Konzertpianistin und Musikpädagogin.