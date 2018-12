»Ich bin vom Programm der Delbrücker Jugendfeuerwehr absolut beeindruckt. Prüfungen zur Jugendflamme oder auch die Teilnahme an der Leistungsspange, das machen viele Jugendfeuerwehren, aber zusätzlich noch Fahrten mit den Jugendlichen sind schon etwas besonderes«, betonte jetzt Kreisjugendfeuerwehrwart Andreas Luig. Gemeinsam mit seinem Stellvertreter Martin Brandt konnte er drei Delbrücker Jugendwarten sowie der Firma Lübbers Metallbau zu hohen Auszeichnungen durch den Landesverband der Jugendfeuerwehren gratulieren.

Zum Dank für 13 Jahre in verantwortungsvoller Position bei der Delbrücker Jugendfeuerwehr erhielt Jürgen Kersting die Ehrennadel in Silber der Jugendfeuerwehren in Nordrhein-Westfalen. Seit vielen Jahren engagieren sich Christian Neiske und Norbert Volkhausen als Betreuer und Ausbilder bei den Jugendlichen. Sie erhielten die Ehrennadel der Jugendfeuerwehren in Bronze. Immer wieder unterstützt die Firma Metallbau Lübbers die Feuerwehr und die Jugendfeuerwehr. Christoph Lübbers übernahm viele Jahre als Jugendwart Verantwortung für junge Menschen. Dieser Einsatz der Firma Friedhelm Lübbers Metallbau GmbH wurde mit der Florian-Medaille der Jugendfeuerwehren belohnt.