Von Jürgen Spies

Grund: Bei Schadstoffuntersuchungen im Gymnasium waren unlängst in verschiedenen alten Baumaterialien geringe Mengen Asbest sowie Rückstände von PCB gefunden worden. Die Stadt hat den Gutachter Benno Pieper vom Institut für Umwelt-Analyse (IFUA; Bielefeld) eingeschaltet. Der Fachmann für die Überwachung von Sanierungs-, Gebäuderückbau- und Abbruchmaßnahmen erklärte in der jüngsten Sitzung des Delbrücker Umwelt-, Bau- und Planungsausschusses, die Schadstoffe seien in den eingebauten Materialien gebunden. Und so lange dies der Fall sei, »bergen sie kein Risiko«, so der Fachmann.

Gefahr ausschließen

Um jegliche Gefahr noch vor den eigentlichen Sanierungsarbeiten auszuschließen, sollen nun in Kürze Untersuchungen der Raumluft durchgeführt werden. »Für Konzentrationen in der Raumluft gibt es klare Grenzwerte«, machte Diplom-Biologe Benno Pieper deutlich.

Die ältesten Gebäudeteile des Gymnasiums stammen aus den 70er Jahren. Damals war der Schulkomplex, der in den vergangenen Jahrzehnten mehrfach erweitert wurde, für die Hauptschule Delbrück errichtet worden. Die Verwendung von asbest- und PCB-haltigen Materialien war vor mehr als 40 Jahren bekanntlich nicht unüblich.

Offenbar nur punktuelle Belastungen

Im Laufe der Jahre waren bereits Bauteile während schulfreier Zeiten, also in den Ferien, ausgetauscht worden. Nach Angaben von Pieper seien nun in wenigen Proben geringe Mengen PCB nachgewiesen worden, was auf eine punktuelle Belastung schließen lasse.

Ausdrücklich stellte der Experte fest, dass er für eine normale Nutzung der Räume derzeit jedoch keine Nutzungseinschränkungen und keinen akuten Handlungsbedarf sehe. Die Luftmessungen im Januar nach einem bestimmten Verfahren und die anschließende Auswertung seien durchaus aufwändig; dies diene dazu, absolut auf Nummer sicher zu gehen. Ernsthafte Gedanken um das Lösen bisher festgebundener Schadstoffe müsse man sich dagegen generell immer dann machen, wenn bei Sanierungsarbeiten durch mechanisches Abreißen und Zerreißen von Bauteilen feinste Partikel freigesetzt werden könnten. Markus Hückelheim, Leiter des städtischen Fachbereiches Bauen und Planen, geht davon aus, dass es voraussichtlich Ende April zur Auftragsvergabe der Arbeiten zur energetischen Sanierung des Gymnasiums kommen wird. Es handle sich um ein umfangreiches Vergabeverfahren, da die Sanierung sehr viele Einzelmaßnahmen umfasse.

Arbeiten beginnen zum Start der Sommerferien

Ziel sei es, mit den Arbeiten direkt zu Beginn der Sommerferien zu starten und die Ferienzeit (15. Juli bis 27. August) so effektiv wie möglich für erste Baumaßnahmen zu nutzen. Insgesamt wird die Gesamtmaßnahme, aufgeteilt nach Gebäudetrakten, mehrere Jahre dauern.

Energetisch betrachtet sind weite Teile des Gymnasiums gewissermaßen von vorgestern. Nur einige Beispiele: Sämtliche Innen- und Außentüren sind nicht mehr zeitgemäß; es zieht im ganzen Gebäude, so dass Energie im wahr­sten Sinne des Wortes zu Fenstern und Türen rausfliegt, zumal es keine Windfänge gibt. Die Regelungstechnik der Haustechnik ist veraltet, die Heizungsanlage überdimensioniert. Brandschutzmängel gibt es im ganzen Gebäude, auch in den jüngeren Teilen.

Dämmung ist teilweise zerstört

Dachdämmung und Fassadendämmung sind völlig unzureichend und teilweise zerstört, die Betonfassaden bedürfen einer grundlegenden Überarbeitung; Teile der Dachlandschaft sind undicht, etliche Fenster ebenfalls, viele Scheiben sind blind, die damals verwendeten Fensterbeschläge werden gar nicht mehr hergestellt; der Sonnenschutz ist unzureichend; die Boden­anschlüsse an der Außenhaut sind schadhaft. Und dies alles sind nur einige Punkte auf der großen Mängelliste.