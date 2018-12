Delbrück (al). Es gilt als das klassische Ballett in der Weihnachtszeit: »Der Nussknacker«. Zwischen den Jahren präsentierte das Russische Klassische Staatsballett das wohl populärste Ballett vor gut 300 Besuchern in der Delbrücker Stadthalle und begeisterte mit einer virtuosen Aufführung.

Pjotr Iljitsch Tschaikowski vertonte mit dem »Nussknacker« im Jahr 1892 eine Märchenvorlage von E.T.A. Hoffmann. Die erste Aufführung fand am 18. Dezember 1892 in Sankt Petersburg statt. Seither gehört der »Nussknacker« gerade in der Weihnachtszeit regelmäßig zum Programm von Theatern und Opernhäusern weltweit. In diesem Jahr präsentierte das Russische Klassische Staatsballett das märchenhafte Ballett unter der Gesamtleitung von Konstantin Ivanov in prächtigen Kostümen und mit viel Einfühlungsvermögen.

Prächtige Kostüme und viel Einfühlungsvermögen

Das getanzte Märchen spielt im Haus des Medizinalrates Stallbaum. Gäste, Eltern und Kinder eilen mit Geschenken zum Weihnachtsbaum. Auch Marie und Fritz Stallbaum hoffen auf spannende Geschenke, gilt doch ihr geliebter Patenonkel Drosselmeier als Zauberer. In diesem Jahr beschenkt er die Kinder mit wunderschönen Figuren, darunter auch ein Nussknacker. Marie ist begeistert, ihr Bruder Fritz hingegen gefällt der kleine Kerl gar nicht. Er stößt ihn um und macht ihn kaputt. Gegen Mitternacht schläft Marie neben dem Nussknacker ein und träumt. Alle ihre Puppen wachsen plötzlich und werden lebendig. Doch auch der Mäusehofstaat mit seinem König erwacht. Es kommt zum Kampf zwischen der Arme des Nussknackers, der sich schließlich in einen jungen Prinzen verwandelt, und den Mäusen.

»Der Nussknacker« in der Delbrücker Stadthalle Fotostrecke

Foto: Axel Langer

Die Aufführung in der Stadthalle wurde durch die Deutsch-Russische Kulturförderungs GmbH organisiert. Der Auftritt in Delbrück fand im Rahmen der Deutschlandtournee des Russischen Klassischen Staatsballetts statt.