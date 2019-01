Unter der Leitung von Frank Seibel (links am Dirigentenpult) studieren die rund 60 Musiker der Stadtkapelle Delbrück momentan das anspruchsvolle und mit vielen bekannten Ohrwürmern gespickte Programm des Neujahrskonzertes ein. Mit ihrem Auftritt am Samstat, 5. Januar, in der Delbrücker Stadthalle starten die Musiker mit viel Engagement ins Jahr 2019. Foto: Axel Langer

Von Axel Langer

Delbrück (WB). Klassische Märsche und Polkas, bekannte Filmmusiken oder Welthits der 80er Jahren stehen auf dem Programm des Neujahreskonzerts der Stadtkapelle Delbrück am Samstag, 5. Januar. Von 19.30 Uhr an laden die Musiker zum ersten musikalischen Höhepunkt des neuen Jahres in die Delbrücker Stadthalle ein.

Der Einlass öffnet um 18.30 Uhr. Der Eintritt zum Neujahreskonzert ist frei. Um eine Spende zur Unterstützung der Jugendarbeit wird gebeten. »Wir setzen damit unsere Tradition fort, alle zwei Jahre ein großes Konzert in der Stadthalle zu spielen«, so der Vorsitzende der Stadtkapelle, Werner Pasel.

Bunt gemischtes Programm mit vielen bekannten Melodien und Rhythmen

Unter der Leitung von Frank Seibel hatten die rund 60 Musiker in den vergangenen Monaten fleißig im Musikerheim am Nordring geprobt. In diesem Jahr gestalten die Musiker ihr Jahreskonzert als Neujahrskonzert. Die Stadtmusikanten laden zu einem kurzweiligen Konzertabend ein, auf den sich rund 60 Musikerinnen und Musiker seit Anfang September intensiv vorbereiten. »Die Zuhörerinnen und Zuhörer dürfen sich auf ein bunt gemischtes Programm mit vielen bekannten Melodien und Rhythmen freuen. Es wird für jeden Musikgeschmack etwas dabei sein«, so Frank Seibel am Rande der Konzertvorbereitung.

Für das Konzert hat Frank Seibel gemeinsam mit Michael Wolf und Bernd Schnittker viele bekannte Stücke aus den verschiedensten Genres ausgewählt. So stehen Märsche, Böhmisches, Filmmusik, Klassik, Sinfonische Blasmusik, Hits der 80er genauso wie moderne Unterhaltungsmusik und solistische Werke auf dem Programm. Natürlich sorgt die Stadtkapelle mit großem humoristischem Anteil bei den Stücken für gute Unterhaltung bei dem etwa 90-minütigen Konzertprogramm.

Die Musiker legen während des Konzertes beispielsweise die Noten für bekannte Märsche, die »New York Overtüre« oder Hits aus den 80ern beim »Flashback« auf. In dem stimmungsvollen Medley sind Hits von Michael Jackson oder Bon Jovi enthalten.

Außerdem wird zur Zeit ein »Santiano-Medley« einstudiert. Die aus Schleswig-Holstein stammende Band Santiano verknüpft Volkslieder und Schlager mit derben Seemannsliedern.

Frank Seibel schwingt den Taktstock

Den Taktstock beim Neujahrskonzert schwingt Frank Seibel, der die Stadtkapelle seit 2016 leitet. Der Berufsmusiker übernimmt neben der Konzertleitung auch die Moderation des Jahreskonzertes.

Die Musiker der Stadtkapelle bitten um Spenden zugunsten der Jugendarbeit. Das Neujahrskonzert bestreitet ausschließlich die Stadtkapelle. Die Musikjugend als Nachwuchsabteilung gibt sich Ende März konzertant, wenn die jungen Musiker ihr Kaffeekonzert spielen.