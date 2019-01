Delbrück (WB/al). Mit einem musikalischen Gruß starteten die Musikfreunde Westenholz in das Jahr 2019. Rund 350 Besucher folgten der Einladung der Musiker zum Neujahrskonzert in die Pfarrkirche St. Joseph in Westenholz.

»Schön, dass so viele Besucher heute hier sind. Für uns ist ein Konzert in unserer Pfarrkirche immer etwas besonderes«, sagte die Vorsitzende der Musikfreunde, Mareike Schalk, in ihrer Begrüßung. »Alles, was vor Weihnachten und während der Feiertage Stress verursacht hat, konnte heute zu Hause bleiben, und wir laden Sie ein, nun die konzertante Stunde zu genießen«, so die Vorsitzende weiter.

Die Musikfreunde hatten eine bunte Mischung vorbereitet, die sie mit einige besinnlichen und nachdenklich stimmenden Texten bereicherten. Auch für den musikalischen Leiter, Bernhard Kruse, ist die Pfarrkirche als Konzertort immer herausragend: »Die Kirche bietet einen ganz anderen Klang und ist somit ein besonderer Konzertort.«

Mit »Bist Du bei mir« von Johann Sebastian Bach starteten die Musikfreunde getragen-festlich in ihr Neujahrskonzert, das weihnachtliche Klänge mit Klassik, Musical und Hits verknüpfte. Mit viel Schwung und Begeisterung präsentierten die Musiker anschließend Melodien aus dem Musical »Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat«. Im Verlaufe des Konzertes folgte mit »The Phantom of the Opera« noch ein zweiter Musicalhit aus der Feder von Andrew Lloyd Webber. Gekonnte Unterhaltung boten die rund 35 Musiker mit den Stücken »My Secret Lovesong« von Kees Vlak und »Wo ich auch stehe« von Albert Frey. Stimmungsvoll mit der »Petersburger Schlittenfahrt« und »A Sign for Freedom« klang des gelungene Konzert aus.

Doch auch die Konzertbesucher wurden stimmlich von den Musikfreunden gefordert: Bei dem Klassiker »Über sieben Brücken musst du gehen«, waren die Gäste aufgefordert, kräftig mitzusingen.