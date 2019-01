»Weitere Kurse kommen erfahrungsgemäß im Laufe des Semesters noch hinzu«, betonte Leiter Reinhold Schier während der Präsentation des Programms im Bad Wünnenberger Spanckenhof.

Ein besonderes Augenmerk habe die VHS für das erste Semester 2019 auf neue Sprachkurse gelegt. Mehr als ein Drittel der Angebote in diesem Bereich würden erstmals in der jeweiligen Verbandskommune angeboten. »Erfreulicherweise ist es uns gelungen, auch einige neue Dozenten für die Sprachkurse zu gewinnen«, betont der VHS-Leiter. Über Schnupperabende bestehe oft die Möglichkeit, sich unverbindlich über die neuen Sprachkurse zu informieren und den Kenntnisstand einzuschätzen.

Ein mittlerweile fest etablierter Bestandteil des neuen Programms sind die vor zwei Semestern erstmals angebotenen Webinare (Online-Kurse und -Prüfungen) im kaufmännischen Bereich. Besonders nachgefragt seien die Module zur Finanzbuchführung sowie Lohn und Gehalt. Die nächsten Prüfungen, die zu anerkannten Berufsabschlüssen führen können, nimmt die VHS im Februar sowie im Juli an. Weitere Abschlüsse ermöglicht die VHS im Fachbereich als Qualifizierte Kindertagespflegeperson für die Tätigkeit als Tagesmutter sowie als Fachkraft für inklusive Pädagogik.

Programmheft liegt aus

Kurse wie »Wandern per App« oder »Hilfe im Umgang mit dem Smartphone für Senioren« widmen sich den allgegenwärtigen mobilen Endgeräten. Mit ihren Angeboten der Eltern- und Familienbildung verfolgt die VHS das Ziel, Kompetenzen und Potenziale für ihre großen und kleinen Teilnehmer generationsunabhängig zu fördern. 123 Angebote gibt es im Fachbereich Eltern und Familie. Im Impulsworkshop »Eltern! Kinder! Redet über Geld!« von Dr. Mareike Menne werden Eltern und Kinder eingeladen und angeleitet, sich zu ihrem Wissen über Geld auszutauschen, um Handlungsmöglichkeiten und Grenzen zu erkennen. Der Workshop bietet einen fröhlichen, erfahrungsreichen Einstieg in die finanzielle Bildung als Familienprojekt. Die jungen VHS-Freunde dürfen sich wieder auf den Zeichenkurs »Greg« freuen. Am 16. März können alle Greg-Fans lernen, wie man die Comicfigur zeichnet.

Einen Beitrag zu einem gesunden Leben möchte die VHS im Fachbereich Gesundheit und Fitness leisten und unterstützt mit ihren Kursen eine ausgewogene und gesunde Ernährung sowie die Freude an der Bewegung und das Erleben neuer Sinneserfahrungen. Dazu zählt auch ein Sonderprogramm für Laufeinsteiger und erfahrene Läufer, das neben neuen und bewährten Laufkursen auch wieder einen Vortrag bietet. So begrüßt die VHS im Mai mit Andreas Butz einen renommierten Lauftrainer, Coach, Buchautor und Redner, der zum Thema »Richtig trainieren« referiert.

Das neue Programmheft liegt ab sofort in den Bürger- und VHS-Büros der Verbandsstädte Büren, Delbrück, Geseke, Hövelhof, Salzkotten und Bad Wünnenberg aus. Außerdem ist es in den Rathäusern, Banken und Sparkassen sowie in vielen Apotheken, Arztpraxen, Buchhandlungen und Geschäften sowie weiteren Orten des öffentlichen Lebens kostenlos erhältlich. Die Anmeldung ist sowohl online unter www.vhs-vor-ort.de als auch in den VHS- und Bürgerbüros ab dem heutigen Donnerstag möglich.