Von Axel Langer

Binnen vier Jahren soll nun eine neue Orgel konzipiert und angeschafft werden. Die grob kalkulierten Kosten in Höhe von 500.000 Euro muss die Kirchengemeinde fast komplett selber bestreiten.

Organist Dr. Hans-Peter Retzmann hat vorsorglich viele der Sicherungen ausgebaut, um den Stromfluss zu unterbrechen. Foto: Axel Langer

Die Orgel in ihrer heutigen Form wurde am 26. Mai 1968 geweiht. Sie besitzt 2236 Pfeifen, die kleinste so groß wie ein Kugelschreiber, die größte knapp sechs Meter mächtig. Doch inzwischen ist die Orgel in die Jahre gekommen und an vielen Stellen verschlissen. Bei einer routinemäßigen Wartung im September 2017 wurde eine Vielzahl technischer Mängel an der Orgel festgestellt, die zur Folge hatten, dass verschiedene Register der Orgel stillgelegt werden mussten. »Die Luftzufuhr zu den Orgelpfeifen wird über Schieber geregelt, die von Elektromotoren beim Spiel an der Orgel in die richtige Position geschoben werden. Diese Motoren standen zum Teil dauerhaft unter Strom. Enorme Brandgefahr war die Folge. Wenn wir Pech gehabt hätten, hätte die Orgel durchaus abbrennen können. Um dies auszuschließen, wurden zunächst einzelne Register gesperrt und die Sicherungen ausgebaut. Ersatzteile für die Elektromotoren sind nicht mehr zu bekommen. Auch die Verkabelungen der Orgel sind problematisch«, erklärte Kantor Dr. Hans-Peter Retzmann. Schnell wurde ein Orgelsachverständiger hinzugezogen, und es zeigte sich, dass es für die Orgel keine Rettung mehr gibt. Sie musste stillgelegt werden.

Seit Pfingsten 2018 ersetzt die elektronische Orgel aus der Antoniuskapelle die außer Betrieb befindliche Kirchenorgel. Lautsprecher auf der Orgelempore verstärken den Klang der Orgel. »Das ist eine Lösung, die nicht schön ist, aber mit der wir im Augenblick leben müssen«, so Peter Meermeier vom Orgelausschuss.

Neuanschaffung kostet 500.000 Euro

Seit inzwischen fast einem Jahr trifft sich der Ausschuss, um auszuloten, wie eine Lösung aussehen kann. Im Juni 2018 wurde der Beschluss getroffen, einen Orgelneubau zu beauftragen. Was aus der »alten« Orgel noch gut ist, soll wieder zum Einsatz kommen. Erste Vorangebote wurden eingeholt und Orgeln besichtigt. »Dabei hat sich gezeigt, dass allein ein neues Instrument einen Finanzbedarf von rund 500.000 Euro hat«, erläutert Michael Wolf die Kostenseite einer neuen Orgel. Das Erzbischöfliche Generalvikariat unterstützt die Anschaffung einer neuen Orgel pauschal mit 15.000 Euro. »Wir haben zwar einen Grundstock, sind aber auf Spender und Sponsoren bei der Realisierung angewiesen. In den vergangenen Jahren wurde bereits viel Geld in die Gebäudemodernisierung investiert«, so Wolf.

An der jetzigen Positionierung auf der Orgelempore wird sich wohl nichts ändern, aber noch nicht klar ist, ob eventuell weitere bauliche Maßnahmen zu treffen sind. »Wir möchten die neue Pfeifenorgel gerne aus dem Bogen etwas weiter herausrücken. Das kommt sicher auch dem Klang zu Gute; dazu könnten aber eben bauliche Maßnahmen notwendig sein«, sieht Kantor Retzmann noch einen weiten Weg vor sich und dem Orgelausschuss. Bauliche Veränderungen würde das Erzbischöfliche Generalvikariat mit einem Anteil von 75 Prozent der Baukosten unterstützen.

Provisorium als Zwischenlösung

»Unser Ziel ist es, in vier Jahren eine neue Orgel in der Kirche zu haben. Das ist schon ein sportlicher Zeitplan, da ja auch der eigentliche Bau der Orgel einiges an Zeit in Anspruch nehmen wird«, weiß Peter Meermeier.

Hans-Peter Retzmann plant für das Jahr 2019 in jedem Monat eine besondere Aktion, vom Informationsvortrag, wie denn eine Orgel funktioniert, über Orgelführungen oder auch den Besuch des Orgelmuseums in Borgentreich. Mit diesen Aktionen möchte Retzmann für den Orgelneubau werben und informieren.

»Das Projekt steckt noch in den Kinderschuhen. Wir haben noch viel Arbeit vor uns«, sieht Kordula Weiß vom Orgelausschuss noch einige Baustellen. Bis die neue Orgel in Betrieb gehen kann, wird als Provisorium die elektronische Orgel aus der Antonius-Kapelle in der Pfarrkirche zum Einsatz kommen.