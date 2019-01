Aus dem Totenschädel wird ein Ball... Passieren kann dies, wenn Arndt Zeigler seine »wunderbare Welt des Fußballs« live auf der Bühne in der Stadthalle Delbrück zeigt. Zeigler geht auf Tournee und – um in der Fußballsprache zu bleiben – »dahin, wo es wehtut.«

Hinzugekommen ist beispielsweise das Gastspiel von TV-Fußballarchivar Arndt Zeigler , der am Mittwoch, 13. Februar, 20 Uhr, in der Stadthalle seine aus dem WDR bekannte Show »Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs« live auf der Bühne präsentiert: wunderbare Perlen und unglaubliche Einblicke in die Fußballwelt, rabiateste Fouls, desolate Interviews, unfassbare Anekdoten und Fotos, die man nicht mehr aus dem Kopf bekommt.

Jan und Henry , die aus dem TV-Kinderprogramm »Kika« bekannten tollpatschigen Erdmännchen, erleben am Freitag, 22. März, 16 Uhr, in der Stadthalle interessante Abenteuer für die kleinen Zuschauer.

Sotiria , die musikalische Erbin des Grafen von Unheilig, präsentiert am Freitag, 5. April, das Album, das »der Graf« für sie geschrieben und produziert hat. Unheilige Sounds, starke Arrangements und berührende Texte zeigen Sotiria eindrucksvoll als eine bezaubernde deutschsprachige Künstlerin.

Zum Abschluss der Frühjahrssaison präsentiert Comedian, Schauspielerin und Moderatorin Lisa Feller am Mittwoch, 22. Mai, in der Stadthalle (20 Uhr) ihr neues Programm »Der Nächste, bitte!« Mit warmherzigen Esprit und Charme beleuchtet sie die Suche nach der Liebe. Sie begegnet dem alltäglichen Wahnsinn mit Witz, Improvisation und Optimismus.

Das gibt’s sonst noch im Jahr 2019

Ein Blick auf die bereits seit einiger Zeit feststehenden Veranstaltungen zeigt, dass die Stadthalle Delbrück in diesem Jahr noch viel zu bieten hat. Hier nur ein Auszug: Weiter geht es bereits am Samstag, 13. Januar, 18 Uhr, mit der Kabarettistin Lioba Albus , die ihr neues Programm präsentiert.

»Frau Höpker« bittet am Sonntag, 20 Januar, zum Mitsingkonzert. Musicalhighlights gibt’s am Mittwoch, 23. Januar, 20 Uhr.

Das Berliner Kriminaltheater zeigt am Donnerstag, 31. Januar, 19.30 Uhr, den Psychothriller »Passagier 23« von Erfolgsautor Sebastian Fitzek, für die Bühne bearbeitet von Christian Scholze. Darum geht’s: 23 sind es jedes Jahr weltweit, die während einer Reise mit einem Kreuzfahrtschiff verschwinden. 23, bei denen man nie erfährt, was passiert ist. Noch nie ist jemand zurückgekommen. Bis jetzt, bis auf Anouk, einem Mädchen, das vor einem halben Jahr mit seiner Mutter verschwand.

ernhard Brink (links), die Calimeros, Julia Lindholm sowie Daniela Alfinito singen am 3. Februar Partyschlager, Stimmungshits und Herzschmerz-Balladen. Foto: »Die große Schlager-Hitparade« , präsentiert von Bernhard Brink, ist am Sonntag, 3. Februar, 20 Uhr, angesagt.

Das Kabarett »Schlachtplatte« legt scharfzüngig am Sonntag, 10. Februar, 19 Uhr, »Die Jahresendabrechnung« vor. Kabarettistisch geht es auch am Freitag, 15. März, 20 Uhr, zu, wenn Eva Eiselt sinniert »Vielleicht wird alles viel leichter.«

Die Tenöre »Toni Di Napoli Pietro Pato« sind als »Tenöre4You« am Sonntag, 17. März, 18 Uhr, in der Stadthalle zu erleben.

»Muffensausen« heißt das aktuelle Programm der »Bullemänner« , die in Delbrück viele Fans haben und am Freitag, 29. März, 20 Uhr, am Start sind. In ihrem 14. Bühnenprogramm pflügen die beiden Komiker aus Westfalen und ihre ukrainische Tastenfachkraft durch’s Leben.

Puppenflüsterer, Comedian und Bauchredner Benjamin Tomkins kommt am Freitag, 5. April, nach Delbrück. Seine Puppencomedy ist schon mehrfach preisgekrönt.

»Hurra, ab Montag ist wieder Wochenende« behauptet Bernd Stelter am Samstag, 4. Mai, 19,30 Uhr. »Erst mal durchatmen« em­pfiehlt Kabarettistin Frieda Braun am 14. September, 20 Uhr.

Die »1. Delbrücker Lachnacht« mit gleich fünf Comedians beginnt am Freitag, 4. Oktober, um 20 Uhr. Die »Schlagerlegenden Tournee 2019« macht am Freitag, 25. Oktober, Station in Delbrück. Das Tribute-Konzert »Abba-Night « huldigt der schwedischen Kultband am Sonntag, 1. Dezember. Und »Kein zurück« stellt Kabarettist Wilfried Schmickler am 23. November, 20 Uhr, fest.

Kartenvorverkauf und Vorschau auf 2020

Für das Jahr 2020 hat die Stadthalle Delbrück bereits einige Veranstaltungen festgelegt. Am 14. Januar kommenden Jahres, zeigt das Ohnsorg-Theater das Lustspiel »Ein Mann mit Charakter«. Am Sonntag, 2. Februar, 2020, 16 Uhr, beschert »Die Schmidtparade« in einer Gala die »besten Hits aus den 70er und 80er Jahren«. Jürgen von der Lippe kommt im nächsten Jahr am 15. Oktober nach Delbrück und präsentiert sein jüngstes Programm »Voll Fett«! Comedian Johann König berichtet am 8. Februar 2020 über »Jubel, Trubel, Heiserkeit.« Karten für Veranstaltungen in der Stadthalle gibt es in den Geschäftsstellen des WESTFÄLISCHEN VOLKSBLATTES, online unter www.westfalen-blatt.de und in der Stadthalle Delbrück.