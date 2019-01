Vikar Torsten Roland am Taufbecken: Das Spenden des ersten Sakraments ist für ihn stets ein ergreifender Moment: »Ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes«. Vikar Roland wird am 27. Januar um 10 Uhr während der Hl. Messe unter Mitwirkung der Stadtkapelle und der Band Fortissimo verabschiedet, anschließend folgt ein Empfang in der Stadthalle.

Von Jürgen Spies

Delbrück (WB). »Das weiß ich jetzt schon: Der Abschied wird mir sehr schwerfallen«, blickt Vikar Torsten Roland einige Tage voraus. Der 39-Jährige wird nach fast siebenjähriger Vikarszeit in Delbrück am Sonntag, 27. Januar, seinen seelsorglichen Dienst im heimischen Pastoralverbund beenden und verabschiedet. Roland tritt zum 1. März eine Vikarsstelle in Lippstadt an.

Der gebürtige Sauerländer aus Attendorn-Dünschede hat in seiner seelsorglichen Arbeit in Delbrück zahlreiche Akzente gesetzt und durch seine frohe und zugewandte Art schnell einen Zugang zu den Herzen der Menschen gefunden. Als Vikar lag und liegt ihm die Jugendarbeit besonders am Herzen.

Über sich selbst hat der Geistliche, der als Spätberufener 2012 im Hohen Dom zu Paderborn zum Priester geweiht wurde, mal gesagt: »Bodenständig, traditionell und doch zukunftsorientiert und einladend.« Aufgrund dieser Grundeinstellung ist Vikar Roland mit der Mentalität der Menschen im Delbrücker Land bestens zurecht gekommen. »Ich habe hier Heimat gefunden«, stellt Torsten Roland rückblickend fest.

In aller Regel erfolgt der räumliche Wechsel eines Vikars nach fünf Jahren. Im Prinzip wäre also die Zeit von Roland in Delbrück schon im Jahr 2017 abgelaufen gewesen. Da in seine Amtszeit allerdings zahlreiche personelle und auch strukturelle Veränderungen fielen, sah es das Erzbischöfliche Generalvikariat als sinnvoll an, dass Vikar Roland in Delbrück noch zwei Jahre dranhängt.

Zwei Jahre drangehängt

Zur Erinnerung: 2013 ging der heutige Domkapitular Dr. Thomas Witt nach Paderborn; im Herbst 2013 kam Pfarrer Dirk Gresch, der allerdings nur bis zum Frühjahr 2015 in Delbrück blieb. Ihm folgte schließlich Pfarrer Bernd Haase. Der Leiter des Pastoralverbundes ist für Vikar Roland und für die Menschen im Pastoralverbund also der dritte Pfarrer in einem Zeitraum von nur fünf Jahren.

Wer sich mit Torsten Roland unterhält, spürt, wie sehr es ihm darauf ankommt, Menschen mit Gott und Jesus Christus in Verbindung treten, sich vom Glauben neu berühren zu lassen. Eine offene Kirche müsse lebendig gestaltet werden, sie müsse auch mal an andere Orte gehen, sagt er. Der Vikar erinnert in diesem Zusammenhang an die großen Familiengottesdienste, die an der Scheune auf Lippolds Hof, bei der Feuerwehr in Lippling oder an Kuhlmanns Teich gefeiert werden konnten. »Auch dank des Engagements vieler Ehrenamtlicher hat das überall gut geklappt. Kirche gestalten – das macht mir Freude.« Als einen Höhepunkt seines Wirkens in Delbrück sieht er den großen Messdiener- und Familientag im September 2018 mit mehreren hundert Teilnehmern rund um die Kirche an.

Ein weiter Blick zurück: Nach seiner Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann hatte der Sauerländer seinen Zivildienst in den Werth­mann-Werkstätten in Attendorn absolviert. »Dort habe ich mit Menschen mit Behinderung gearbeitet. Es war eine sehr intensive Zeit für mich. Dort habe ich den Entschluss gefasst, mein Abitur nachzuholen, um Priester zu werden. Meine Entscheidung wurde noch einmal bestärkt, als ich auf der Ministrantenwallfahrt in Rom 2001 war. Dort sprach Papst Johannes Paul II. von ‘Ihr sollt Brückenbauer zwischen Gott und den Menschen sein!’ Dieser Satz hat reingehauen...«

Gemeinsam auf dem Weg sein

2005 bestand Torsten Roland am Westfalen-Kolleg das Abitur und begann das Studium an der Theologischen Fakultät sowie die Ausbildung im Priesterseminar. Nach dem Studium folgte das Diakonat in der Probsteigemeinde St. Walburga in Werl. »Hier habe ich nach langem Studium wieder gemerkt, wie schön es ist, mit vielen Menschen gemeinsam auf dem Weg sein zu dürfen«, berichtet Roland, der kurz danach in Delbrück die Vikarstelle übernahm.

Die Gründung der vielseitigen Initiative »Junge Kirche« in Delbrück im Sommer 2016 geht maßgeblich auf Vikar Torsten Roland zurück. Er hat außerdem die Firmvorbereitung für bisher etwa 1200 Firmlinge mit vielen Ehrenamtlichen im Pastoralverbund modifiziert und Wanderfreizeiten mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen organisiert. »Das waren wunderbare Tage in den Bergen, die nachhaltig noch in meinem Herzen sind«, unterstreicht der Vikar, der immer wieder gemerkt hat, »dass wir unsere Jugendlichen in ihrem Glauben ernst nehmen sollten, denn sie glauben sehr fein. Wir sind im Glauben gemeinsam unterwegs – jeder auf seine Art und Weise.«

Auch die Messdienerfreizeiten zeigen Langzeitwirkung: Ein Beispiel verdeutlicht das. In der relativ kleinen Pfarrvikarie St. Elisabeth Sudhagen gibt es aktuell mehr als 60 Messdienerinnen und Messdiener im Alter von neun bis 20 Jahren. Auch in St. Johannes Delbrück wuchs die Ministrantenzahl binnen kurzer Zeit wieder an. Zu Rolands Projekten zählten auch die Besuche im Gymnasium, verbunden mit Gesprächen und Fragen darüber, was Heranwachsende heute suchen und brauchen, um zeitgemäß ihren Glauben zu leben.

Froh und dankbar blickt Tor­sten Roland in diesem Zusammenhang auch auf die gute ökumenische Kooperation mit Pfarrerin Gaby Hische zurück.

Schwerpunkt Jugendpastoral

Die restlichen drei Jahre seiner Vikarszeit wird Torsten Roland in den Pastoralverbünden Lippstadt-Mitte und Lippstadt-Nord verbringen und in der Gemeinde St. Elisabeth Lippstadt wohnen. Der Lippstädter Pfarrer Thomas Wulf stellte unlängst in einem Pfarrbrief fest: »Wichtig war uns, dass jemand zu uns kommt, der sich einen Arbeitsschwerpunkt im Bereich der Jugendpastoral vorstellen kann.«

Die Lippstädter sind froh, dass Vikar Torsten Roland diesem Anforderungsprofil voll entspricht. Und der 39-Jährige wiederum ist glücklich darüber, auch an seiner künftigen Wirkungsstätte als Priester vorwiegend mit jungen Leuten im Einsatz zu sein. »Ich denke, das ist ideal für alle Beteiligten«, schaut der Vikar frohen Mutes voraus.