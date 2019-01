Von Jürgen Spies

Ausgerichtet wird die Messe in der Stadthalle Delbrück im Rahmen des Herbstfestes (2. und 3. November). Das hat am Meinolf Päsch, Vorsitzender der Delbrücker Marketinggemeinschaft (Demag), bekanntgegeben.

Anlässlich des Neujahrsempfangs der Demag im vollbesetzten kleinen Saal der Stadthalle Delbrück gab Päsch einen ersten Einblick: Bei der Premiere unter der Regie der Marketinggemeinschaft werden etwa 20 bis 25 Aussteller dabei sein und ihre Produkte präsentieren. Päsch: »Probieren, Nachhaltigkeit, Regionalität, gesunde Ernährung, kürzeste Wege vom Erzeuger zum Verbraucher – dies sind nur einige Schlagworte, die den Rahmen der Messe bilden.«

Kooperationen

Die neue Veranstaltung beruht auf einer Kooperation zwischen Demag und Debus (Delbrücker Betriebsführungs- und Stadthallengesellschaft). Päsch nannte aber noch zwei weitere neue Kooperationen, die die Demag eingestielt hat, um Win-Win-Situationen zu schaffen. Partner sind die St.-Johannes-Schützenbruderschaft Delbrück (Vogelschießen während des Stadt- und Spargelfestes im Mai auf dem Platz am Himmelreich) sowie die Schießsportabteilung der St.-Meinolf-Schützenbruderschaft Schöning (Verlegung der Schöninger Holz- und Energietage im Jahr 2020 nach Delbrück; in und vor der Stadthalle und auf dem Wiemenkamp).

Ab in die Mitte

Der Demag-Vorsitzende ging in seiner Rede auf den »tiefgreifenden historischen Strukturwandel im Einzelhandel« ein, der sich mit enormer Dramatik vollziehe. »Online-Handel und Einkaufszentren am Stadtrand gefährden die Attraktivität der Innenstädte. Nur durch einen starken Einzelhandel leben unsere Städte und Gemeinden auch in Vielfalt. Dies gilt auch für den stark familien- und inhabergeführten Einzelhandel hier in Delbrück.« Das vom Rat im Jahr 2011 verabschiedete Einzelhandelskonzept helfe dabei mit einer eindeutigen Botschaft: Einzelhandelsentwicklung gibt es nur Richtung Stadtkern. »Ab in die Mitte« heiße das Losungswort.

Päsch: »Wir hier in Delbrück konnten bisher durch die Solidargemeinschaft in der Demag, die rund 150 Mitglieder zählt, und durch den guten Dialog mit Politik und Verwaltung den bisherigen Strukturwandel im Einzelhandel ein Stück abfedern. Positiv wirkt sich unseres Erachtens die Neugestaltung der Innenstadt aus.«

Verkaufsoffene Sonntag

Der Demag-Vorsitzende sagte, in der Vorweihnachtszeit sei in Delbrück im Einzelhandel ein Umsatz von rund fünf Millionen Euro erzielt worden. »Das ist gut. Aber wir brauchen auch über das Jahr gesehen Wochenenden und Tage mit außergewöhnlichen Umsätzen. Diese haben wir zum Teil durch unsere vier verkaufsoffenen Sonntage anlässlich der Feste Frühlingsmarkt, Stadt- und Spargelfest, Katharinenmarkt sowie Herbstfest. Diese verkaufsoffenen Sonntage sind für unseren Einzelhandel lebensnotwendig. Die Demag möchte auch künftig nicht mehr, aber auch nicht weniger als die bisherigen vier Sonntagen im Jahr. Ich hoffe, dass auch die Gewerkschaft Ver.di unsere deutliche Zurückhaltung diesbezüglich berücksichtigt.«

Ein Hintergrund: Nach dem neuen Ladenöffnungsgesetz des Landes müssen die Veranstaltungen künftig genauer definiert werden. Dazu gehören unter anderem Charakter und Umfang, die Größe und der Zuschnitt sowie vor allem die räumlichen Geltungsbereiche.

Ausgeprägtes Wir-Gefühl

Päsch betonte noch einmal, dass die Besucherzahlen an den verkaufsoffenen Sonntagen in Delbrück dank der Programmvielfalt samt Einbindung der örtlichen Vereine, Gruppen und Institutionen herausragend gut seien. Hier werde auch deutlich, »dass das Wir-Gefühl der eigentliche Anker im Delbrücker Land ist und Erfolge beschert.« Das Wir-Gefühl dürfe jedoch nicht zur Einbahnstraße werden. In allen gesellschaftlichen Bereichen gebe es eine Bring- und Holschuld.

Bürgermeister Werner Peitz dankte in einem Grußwort dem gesamten Leitungsteam der Demag für die Arbeit sowie allen Mitgliedern und Förderern für die Unterstützung. Die Stadt Delbrück biete gute Rahmenbedingungen und werde weiter in den Ausbau der Infrastruktur investieren. Auf die Zukunft dürfe man nicht erst dann reagieren, »wenn sie schon vor der Tür steht«, so Peitz.